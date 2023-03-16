Под Бахмутом Россия потеряла до 30 тысяч убитыми и ранеными – Британия в ОБСЕ

Российские регулярные войска и группа "Вагнера" в боях за Бахмут с мая 2022 года потеряли от 20 до 30 тыс. убитыми и ранеными.

Источник: старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс во время заседания Форума по безопасности сотрудничества в Вене, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В течение последней недели мы наблюдали интенсивные боевые действия в то время, как РФ продолжает наступление на Донбассе.

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Россия несет чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута было убито и ранено от 20 до 30 тыс. "вагнеровцев" и регулярных российских военных – это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров".

Детали: По словам британского военного дипломата, это означает, что "на каждый пройденный километр приходится более 800 убитых или раненых российских военнослужащих, подавляющее большинство из которых - боевики "Вагнера".

Учитывая это, по его словам, владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину "становится все труднее пополнять запасы для того, что он назвал "мясорубкой" на востоке Украины".

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Отдельно Стаббс указал, что, судя по всему, у России исчерпываются запасы ракет. Об этом свидетельствует рост интервалов, с которыми РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины.

По его словам, так же остро стоит и вопрос обеспечения российских войск техникой: "Россия понесла огромные потери тяжелой бронетехники, что заставило ее развернуть на фронте 60-летние основные боевые танки Т-62. С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, которые впервые были приняты на вооружение российской армии в 1954 году".

Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ отметил, что в связи с этим возникает очевидный вопрос: "Почему же новое поколение российской военной техники, которое так восхваляют, отсутствует на поле боя?".

"Правда заключается в том, что разрекламированный российский основной боевой танк нового поколения Т14 "Армата" оказался "белым слоном", который едва способен принять участие в параде, не говоря уже о боевых действиях в Украине. А российские военно-воздушные силы настолько не доверяют многоцелевому самолету 5-го поколения Су-57, что не решаются использовать его над Украиной", – ответил Стаббс на свой вопрос.

Он подчеркнул, что российское военное командование демонстрирует поразительный недостаток компетентности и растрачивает стратегические ресурсы ради небольших тактических побед.

"Правду видит каждый: военная и оборонная промышленность России терпят поражение в Украине", – подчеркнул британский дипломат.