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Под Бахмутом Россия потеряла до 30 тысяч убитыми и ранеными – Британия в ОБСЕ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 марта 2023, 05:30
Под Бахмутом Россия потеряла до 30 тысяч убитыми и ранеными – Британия в ОБСЕ
фото Дмитрия Ларина, УП

Российские регулярные войска и группа "Вагнера" в боях за Бахмут с мая 2022 года потеряли от 20 до 30 тыс. убитыми и ранеными.

Источник: старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс во время заседания Форума по безопасности сотрудничества в Вене, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В течение последней недели мы наблюдали интенсивные боевые действия в то время, как РФ продолжает наступление на Донбассе.

Россия несет чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута было убито и ранено от 20 до 30 тыс. "вагнеровцев" и регулярных российских военных – это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров".

Детали: По словам британского военного дипломата, это означает, что "на каждый пройденный километр приходится более 800 убитых или раненых российских военнослужащих, подавляющее большинство из которых - боевики "Вагнера".

Учитывая это, по его словам, владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину "становится все труднее пополнять запасы для того, что он назвал "мясорубкой" на востоке Украины".

Отдельно Стаббс указал, что, судя по всему, у России исчерпываются запасы ракет. Об этом свидетельствует рост интервалов, с которыми РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины.

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По его словам, так же остро стоит и вопрос обеспечения российских войск техникой: "Россия понесла огромные потери тяжелой бронетехники, что заставило ее развернуть на фронте 60-летние основные боевые танки Т-62. С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, которые впервые были приняты на вооружение российской армии в 1954 году".

Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ отметил, что в связи с этим возникает очевидный вопрос: "Почему же новое поколение российской военной техники, которое так восхваляют, отсутствует на поле боя?".

"Правда заключается в том, что разрекламированный российский основной боевой танк нового поколения Т14 "Армата" оказался "белым слоном", который едва способен принять участие в параде, не говоря уже о боевых действиях в Украине. А российские военно-воздушные силы настолько не доверяют многоцелевому самолету 5-го поколения Су-57, что не решаются использовать его над Украиной", – ответил Стаббс на свой вопрос.

Он подчеркнул, что российское военное командование демонстрирует поразительный недостаток компетентности и растрачивает стратегические ресурсы ради небольших тактических побед.

"Правду видит каждый: военная и оборонная промышленность России терпят поражение в Украине", – подчеркнул британский дипломат.

Темы: БахмутвойнаРосcия
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