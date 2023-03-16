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Захисники уразили близько 20 районів зосередження ворога – зведення

Ольга Глущенко Четвер, 16 березня 2023, 05:25
Захисники уразили близько 20 районів зосередження ворога – зведення
фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони вдарили по 19 районах зосередження ворога, а також відбили 75 атак противника.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках".

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Деталі: За минулу добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Тимоновичі, Берилівка Чернігівської області; Єліне, Старікове, Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області та Леміщине, Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та Колодязне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка на Донеччині.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. ЗСУ відбили численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти поблизу лінії зіткнення, серед них – Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шульгине, Курдюмівка, Озарянівка, Дачне та Шуми Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Вугледар. На зазначеній ділянці фронту, протягом минулої доби, найбільше атак зафіксовано в районі Мар’їнки – 12, усі вони відбиті нашими захисниками. Ворожих обстрілів зазнали райони, зокрема, Новокалинового, Кам’янки, Ласточкиного, Авдіївки, Тоненького, Георгіївки, Невельського, Побєди, Вугледара, Времівіки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Єгорівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Марганець – Дніпропетровської; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Захисники збили ворожий літак Су-25 і 13 безпілотних літальних апаратів різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії тим часом уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Теми: Генштабвійна
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