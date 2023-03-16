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Защитники поразили около 20 районов сосредоточения врага – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 марта 2023, 05:25
Защитники поразили около 20 районов сосредоточения врага – сводка
фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны ударили по 19 районам сосредоточения врага, а также отбили 75 атак противника.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на указанных направлениях".

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Детали: За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Тимоновичи, Бериловка Черниговской области; Елино, Стариково, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области и Лемищине, Стрелечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное и Колодязное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Гряниковки, Белогоровки и Спирного. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Северск, Спирное и Федоровка в Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать город Бахмут. ВСУ отбили многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты вблизи линии соприкосновения, среди них - Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шульгино, Курдюмовка, Озаряновка, Дачное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар. На указанном участке фронта, за прошедшие сутки, больше всего атак зафиксировано в районе Марьинки - 12, все они отражены нашими защитниками. Вражеским обстрелам подверглись районы, в частности, Новокалиново, Каменки, Ласточкино, Авдеевки, Тоненького, Георгиевки, Невельского, Победы, Угледара, Времивики и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Єгорівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Марганець – Дніпропетровської; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Захисники збили ворожий літак Су-25 і 13 безпілотних літальних апаратів різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії тим часом уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Темы: Генштабвойна
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