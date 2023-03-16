Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники поразили около 20 районов сосредоточения врага – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 марта 2023, 06:25
Защитники поразили около 20 районов сосредоточения врага – сводка
фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны ударили по 19 районам сосредоточения врага, а также отбили 75 атак противника.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на указанных направлениях".

Детали: За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Тимоновичи, Бериловка Черниговской области; Елино, Стариково, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области и Лемищине, Стрелечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное и Колодязное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Гряниковки, Белогоровки и Спирного. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Северск, Спирное и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать город Бахмут. ВСУ отбили многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты вблизи линии соприкосновения, среди них - Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шульгино, Курдюмовка, Озаряновка, Дачное и Шумы Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар. На указанном участке фронта, за прошедшие сутки, больше всего атак зафиксировано в районе Марьинки - 12, все они отражены нашими защитниками. Вражеским обстрелам подверглись районы, в частности, Новокалиново, Каменки, Ласточкино, Авдеевки, Тоненького, Георгиевки, Невельского, Победы, Угледара, Времивики и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Єгорівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Марганець – Дніпропетровської; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Захисники збили ворожий літак Су-25 і 13 безпілотних літальних апаратів різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії тим часом уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
Генштаб
Защитники за сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов
Генштаб сообщает о колонне оккупантов, которая движется из Херсонской области в сторону Крыма
ВСУ поразили пункт управления и радиолокационные станции РФ – Генштаб
Последние новости
19:05
видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
16:54
"Новая Почта" планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше
Все новости...