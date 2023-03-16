Нічне полювання снайперів: під Бахмутом ССО відмінусували штурмову групу росіян
Четвер, 16 березня 2023, 06:32
Російські окупанти продовжують встеляти тілами своїх загиблих Бахмутський напрямок.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Сили спецоперацій показали кадри знищення штурмової групи загарбників.
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Під прикриттям ночі окупанти висунулися в бік українських позицій, але спецпризначенці вчасно вистежили ворога. Снайперським вогнем оператори ССО України знищили чотирьох окупантів, ще 3 було поранено.
Зазначається, що противник зазнав втрат і відмовився від штурму тієї ночі. Перехоплені переговори противника підтвердили результат роботи спецпризначенців.
На відео, оприлюдненому ССО, є аудіофрагмент перехоплення, де звучать слова про "тяжких трьохсотих із простреленими ногами".
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