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Нічне полювання снайперів: під Бахмутом ССО відмінусували штурмову групу росіян

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 березня 2023, 07:32
Нічне полювання снайперів: під Бахмутом ССО відмінусували штурмову групу росіян
ілюстративне фото ССО

Російські окупанти продовжують встеляти тілами своїх загиблих Бахмутський напрямок.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Сили спецоперацій показали кадри знищення штурмової групи загарбників.

Під прикриттям ночі окупанти висунулися в бік українських позицій, але спецпризначенці вчасно вистежили ворога. Снайперським вогнем оператори ССО України знищили чотирьох окупантів, ще 3 було поранено.

Зазначається, що противник зазнав втрат і відмовився від штурму тієї ночі. Перехоплені переговори противника підтвердили результат роботи спецпризначенців.

На відео, оприлюдненому ССО, є аудіофрагмент перехоплення, де звучать слова про "тяжких трьохсотих із простреленими ногами".

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Теми: ССОвійна
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