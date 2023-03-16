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Ночная охота снайперов: под Бахмутом ССО отминусовали штурмовую группу россиян

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 марта 2023, 06:32
Ночная охота снайперов: под Бахмутом ССО отминусовали штурмовую группу россиян
иллюстративное фото ССО

Российские оккупанты продолжают устилать телами своих погибших Бахмутское направление.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Силы спецопераций показали кадры уничтожения штурмовой группы захватчиков.

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Под прикрытием ночи оккупанты выдвинулись в сторону украинских позиций, но спецназовцы вовремя выследили врага. Снайперским огнем операторы ССО Украины уничтожили четырех оккупантов, еще 3 были ранены.

Отмечается, что противник понес потери и отказался от штурма той ночью. Перехваченные переговоры противника подтвердили результат работы спецназовцев.

На видео, обнародованном ССО, есть аудиофрагмент перехвата, где звучат слова о "тяжелых трехсотых с простреленными ногами".

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Темы: ССОвойна
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