Ночная охота снайперов: под Бахмутом ССО отминусовали штурмовую группу россиян

Российские оккупанты продолжают устилать телами своих погибших Бахмутское направление.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Силы спецопераций показали кадры уничтожения штурмовой группы захватчиков.

Под прикрытием ночи оккупанты выдвинулись в сторону украинских позиций, но спецназовцы вовремя выследили врага. Снайперским огнем операторы ССО Украины уничтожили четырех оккупантов, еще 3 были ранены.

Отмечается, что противник понес потери и отказался от штурма той ночью. Перехваченные переговоры противника подтвердили результат работы спецназовцев.

На видео, обнародованном ССО, есть аудиофрагмент перехвата, где звучат слова о "тяжелых трехсотых с простреленными ногами".