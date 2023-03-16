Ночная охота снайперов: под Бахмутом ССО отминусовали штурмовую группу россиян
Четверг, 16 марта 2023, 07:32
Российские оккупанты продолжают устилать телами своих погибших Бахмутское направление.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Силы спецопераций показали кадры уничтожения штурмовой группы захватчиков.
Под прикрытием ночи оккупанты выдвинулись в сторону украинских позиций, но спецназовцы вовремя выследили врага. Снайперским огнем операторы ССО Украины уничтожили четырех оккупантов, еще 3 были ранены.
Отмечается, что противник понес потери и отказался от штурма той ночью. Перехваченные переговоры противника подтвердили результат работы спецназовцев.
На видео, обнародованном ССО, есть аудиофрагмент перехвата, где звучат слова о "тяжелых трехсотых с простреленными ногами".
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