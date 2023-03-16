Окупанти на Донеччині убили 1 цивільного і поранили 11

Щонайменше одна людина загинула та ще 11 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донеччини 15 березня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 15 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще 11 людей в області зазнали поранень".

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Деталі: Голова ОВА уточнив, що 1 людина дістали поранення у Бахмуті і 10 – у Костянтинівці.

Станом на ранок 16 березня російські загарбники убили щонайменше 1 412 мирних мешканців Донеччини та поранили щонайменше 3 210.

Кириленко підкреслює, що ці цифри неостаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

