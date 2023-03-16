Оккупанты в Донецкой области убили 1 гражданского и ранили 11

По меньшей мере один человек погиб и еще 11 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 15 марта.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 15 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Бахмуте. Еще 11 человек в области получили ранения".

Реклама:

Детали: Глава ОВА уточнил, что 1 человек получил ранения в Бахмуте и 10 – в Константиновке.

По состоянию на утро 16 марта российские захватчики убили по меньшей мере 1 412 мирных жителей Донецкой области и ранили по меньшей мере 3 210.

Кириленко подчеркивает, что эти цифры неокончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.