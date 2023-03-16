Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты в Донецкой области убили 1 гражданского и ранили 11

Ирина БалачукЧетверг, 16 марта 2023, 08:13
Оккупанты в Донецкой области убили 1 гражданского и ранили 11
Инфографика из Telegram Павла Кириленко

По меньшей мере один человек погиб и еще 11 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 15 марта.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 15 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Бахмуте. Еще 11 человек в области получили ранения".

Детали: Глава ОВА уточнил, что 1 человек получил ранения в Бахмуте и 10 – в Константиновке.

По состоянию на утро 16 марта российские захватчики убили по меньшей мере 1 412 мирных жителей Донецкой области и ранили по меньшей мере 3 210.

Кириленко подчеркивает, что эти цифры неокончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
Донецкая область
Россияне били по Донецкой области: 1 погибший и 16 раненых
Оккупанты хотят мобилизовать 500 жителей Горловки для пополнения потерь – Генштаб
Оккупанты обстреляли Курахово: повреждены 8 многоэтажек
Последние новости
19:05
видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
16:54
"Новая Почта" планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше
Все новости...