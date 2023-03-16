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Захисники за добу ліквідували понад тисячу російських окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 16 березня 2023, 08:29
Захисники за добу ліквідували понад тисячу російських окупантів
Фото з Facebook ОК "Південь"

Росія у війні проти України вже втратила 162 560 солдатів, 3 504 танки, 6 810 ББМ та 2 145 безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано,  
  • танків – 3 504 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 6 810 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2 539 (+11) од,
  • РСЗВ – 503 (+1) од,
  • засобів ППО – 265 (+3) од,
  • літаків – 305 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13) од,
  • крилатих ракет – 907 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17) од,
  • спеціальної техніки – 257 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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