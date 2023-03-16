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Защитники за сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 16 марта 2023, 07:29
Защитники за сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов
Фото из Facebook ОК "Юг"

Россия в войне против Украины уже потеряла 162 560 солдат, 3 504 танка, 6 810 ББМ и 2 145 беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 162 560 (+1040) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 504 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 810 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 2 539 (+11) ед,
  • РСЗО – 503 (+1) ед,
  • средств ПВО – 265 (+3) ед,
  • самолетов – 305 (+1) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 145 (+13) ед,
  • крылатых ракет – 907 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 394 (+17) ед,
  • специальной техники – 257 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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