Защитники за сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов

Россия в войне против Украины уже потеряла 162 560 солдат, 3 504 танка, 6 810 ББМ и 2 145 беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.23 ориентировочно составили:

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личного состава – около 162 560 (+1040) человек ликвидировано,

танков – 3 504 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 6 810 (+11) ед,

артиллерийских систем – 2 539 (+11) ед,

РСЗО – 503 (+1) ед,

средств ПВО – 265 (+3) ед,

самолетов – 305 (+1) ед,

вертолетов – 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 145 (+13) ед,

крылатых ракет – 907 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 394 (+17) ед,

специальной техники – 257 (+0) ед.

Данные уточняются.