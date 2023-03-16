Розвідка Британії назвала одну з причин тиску російської армії на Вугледар

Міноборони Росії наполегливо вимагає успіху у Вугледарі – частково через конкуренцію з "вагнерівцями", які досягли тактичного просування на Бахмутському напрямку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у четвер.

Як стверджується, за останній тиждень російські спроби штурму Вугледара майже напевно сповільнилися. Це сталося після неодноразових, надзвичайно дорогих невдалих атак упродовж попередніх трьох місяців.

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Одним із факторів важких втрат Росії у цьому секторі стало успішне застосування Україною систем дистанційного керування протитанковими мінами (RAAM). RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розсіює протиброневі міни на відстані до 17 км від стріляючої установки.

У деяких випадках українські війська запускали міни й позаду російських підрозділів, що наступали, викликаючи безлад при спробі російських машин відступити.

Єдиного помітного тактичного успіху сили РФ останнім часом досягли у Бахмутському секторі, де домінують наймані сили групи "Вагнера", які нині ведуть публічну ворожнечу з міністерством оборони Росії.

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"Існує реальна можливість того, що Міноборони Росії наполегливо домагається успіху у Вугледарі – частково тому, що хоче, щоб його власні успіхи конкурували з досягненнями "Вагнера", – стверджує британська розвідка.

Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за Бахмут за останні місяці у 20-30 тисяч найманців ПВК "Вагнер", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні запевнив у підтримці України незалежно від того, яке рішення вона ухвалить щодо оборони Бахмута.