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Розвідка Британії назвала одну з причин тиску російської армії на Вугледар

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 09:33
Розвідка Британії назвала одну з причин тиску російської армії на Вугледар
Російські військові. Фото "РИА Новости"

Міноборони Росії наполегливо вимагає успіху у Вугледарі – частково через конкуренцію з "вагнерівцями", які досягли тактичного просування на Бахмутському напрямку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у четвер.

Як стверджується, за останній тиждень російські спроби штурму Вугледара майже напевно сповільнилися. Це сталося після неодноразових, надзвичайно дорогих невдалих атак упродовж попередніх трьох місяців.

Одним із факторів важких втрат Росії у цьому секторі стало успішне застосування Україною систем дистанційного керування протитанковими мінами (RAAM). RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розсіює протиброневі міни на відстані до 17 км від стріляючої установки.

У деяких випадках українські війська запускали міни й позаду російських підрозділів, що наступали, викликаючи безлад при спробі російських машин відступити.

Єдиного помітного тактичного успіху сили РФ останнім часом досягли у Бахмутському секторі, де домінують наймані сили групи "Вагнера", які нині ведуть публічну ворожнечу з міністерством оборони Росії.

"Існує реальна можливість того, що Міноборони Росії наполегливо домагається успіху у Вугледарі –  частково тому, що хоче, щоб його власні успіхи конкурували з досягненнями "Вагнера", –  стверджує британська розвідка.

ВІДЕО ДНЯ

Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за Бахмут за останні місяці у 20-30 тисяч найманців ПВК "Вагнер", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні запевнив у підтримці України незалежно від того, яке рішення вона ухвалить щодо оборони Бахмута.

Теми: БахмутРосіярозвідкаВелика Британія
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