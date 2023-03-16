Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії назвала одну з причин тиску російської армії на Вугледар

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 08:33
Розвідка Британії назвала одну з причин тиску російської армії на Вугледар
Російські військові. Фото "РИА Новости"

Міноборони Росії наполегливо вимагає успіху у Вугледарі – частково через конкуренцію з "вагнерівцями", які досягли тактичного просування на Бахмутському напрямку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у четвер.

Як стверджується, за останній тиждень російські спроби штурму Вугледара майже напевно сповільнилися. Це сталося після неодноразових, надзвичайно дорогих невдалих атак упродовж попередніх трьох місяців.

Реклама:

Одним із факторів важких втрат Росії у цьому секторі стало успішне застосування Україною систем дистанційного керування протитанковими мінами (RAAM). RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розсіює протиброневі міни на відстані до 17 км від стріляючої установки.

У деяких випадках українські війська запускали міни й позаду російських підрозділів, що наступали, викликаючи безлад при спробі російських машин відступити.

Єдиного помітного тактичного успіху сили РФ останнім часом досягли у Бахмутському секторі, де домінують наймані сили групи "Вагнера", які нині ведуть публічну ворожнечу з міністерством оборони Росії.

ВІДЕО ДНЯ

"Існує реальна можливість того, що Міноборони Росії наполегливо домагається успіху у Вугледарі –  частково тому, що хоче, щоб його власні успіхи конкурували з досягненнями "Вагнера", –  стверджує британська розвідка.

Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за Бахмут за останні місяці у 20-30 тисяч найманців ПВК "Вагнер", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні запевнив у підтримці України незалежно від того, яке рішення вона ухвалить щодо оборони Бахмута.

Теми: БахмутРосіярозвідкаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
Усі новини...
Реклама: