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Разведка Британии назвала одну из причин давления российской армии на Угледар

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 08:33
Разведка Британии назвала одну из причин давления российской армии на Угледар
Российские военные. Фото "РИА Новости"

Минобороны России настойчиво требует успеха в Угледаре – частично из-за конкуренции с "вагнеровцами", которые достигли тактического продвижения на Бахмутском направлении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг.

Как утверждается, за последнюю неделю российские попытки штурма Угледара почти наверняка замедлились. Это произошло после неоднократных, чрезвычайно затратных неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев.

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Одним из факторов тяжелых потерь России в этом секторе стало успешное применение Украиной систем дистанционного управления противотанковыми минами (RAAM). RAAM – это специальный артиллерийский снаряд, который рассеивает противотанковые мины на расстоянии до 17 км от стреляющей установки.

В некоторых случаях украинские войска запускали мины и позади наступающих российских подразделений, вызывая хаос при попытке российских машин отступить.

Единственного заметного тактического успеха силы РФ в последнее время достигли в Бахмутском секторе, где доминируют наемные силы группы "Вагнера", которые сейчас ведут публичную вражду с министерством обороны России.

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"Существует реальная возможность того, что Минобороны России настойчиво добивается успеха в Угледаре – отчасти потому, что хочет, чтобы его собственные успехи конкурировали с достижениями "Вагнера", – утверждает британская разведка.

Западная разведка оценивает потери России в боях за Бахмут за последние месяцы в 20-30 тысяч наемников ЧВК "Вагнер", причем погибших среди них может быть примерно треть.

Министр обороны США Ллойд Остин накануне заверил в поддержке Украины независимо от того, какое решение она примет по обороне Бахмута.

Темы: БахмутРосcияразведкаВеликобритания
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