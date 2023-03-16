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Міністр оборони Польщі підтвердив розкриття шпигунської мережі РФ

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 11:03
Міністр оборони Польщі підтвердив розкриття шпигунської мережі РФ
Маріуш Блащак, PAP/Leszek Szymański

Віцепрем'єр Польщі й міністр національної оборони Маріуш Блащак підтвердив, що офіцери Агентства внутрішньої безпеки ліквідували в країні шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії.

Про це він сказав в ефірі Польського радіо, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи існувала загроза для критичної інфраструктури з боку ліквідованої шпигунської мережі, міністр відповів ствердно.

"Звичайно, це була шпигунська група, вони збирали інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняв воєнні злочини, загроза була реальною", - сказав віцепрем'єр.

Маріуш Блащак зазначив, що "якщо ми маємо справу зі шпигунською мережею, то, звичайно, ці люди збирають інформацію для якоїсь конкретної мети". Він підкреслив, що оскільки на Україну напала Росія, а на Польщу була скоєна гібридна атака з території Білорусі, "ми маємо справу з такою ситуацією, що ці люди діють на шкоду нашій країні".

"Немає жодних сумнівів, що ми живемо в час, коли Росія вирішила відтворити свою імперію. Вона завжди була загрозою для Польщі, незалежно від того, чи була вона білою, чи червоною, чи тепер путінською", - наголосив очільник Міноборони.

"Я хочу підкреслити великий успіх офіцерів Агентства внутрішньої безпеки - всю шпигунську мережу було викрито. Це доводить, що польські служби працюють для безпеки нашої країни дуже ефективно", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні польські ЗМІ повідомили, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі ліквідувало шпигунську мережу, яка працювала на Росію й мала здійснювати підготовку до диверсійної діяльності в Польщі.

Згідно з інформацією, отриманою RMF FM, йдеться насамперед про ділянки залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві – зокрема, біля аеропорту в Ясьонці, неподалік Жешува. Аеропорт є головним транзитним пунктом для західної зброї та боєприпасів для України.

Камери також були встановлені в інших частинах Польщі.

Теми: ПольщаРосіяшпигунство
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