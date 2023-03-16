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Министр обороны Польши подтвердил раскрытие шпионской сети РФ

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 11:03
Министр обороны Польши подтвердил раскрытие шпионской сети РФ
Мариуш Блащак, PAP/Leszek Szymański

Вице-премьер Польши и министр национальной обороны Мариуш Блащак подтвердил, что офицеры Агентства внутренней безопасности ликвидировали шпионскую сеть, действовавшую в пользу России.

Об этом он сказал в эфире Польского радио, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, существовала ли угроза для критической инфраструктуры со стороны ликвидированной шпионской сети, министр ответил утвердительно.

"Конечно, это была шпионская группа, они собирали информацию в пользу тех, кто напал на Украину, совершал военные преступления, угроза была реальной", - сказал вице-премьер.

Мариуш Блащак отметил, что "если мы имеем дело со шпионской сетью, то, конечно, эти люди собирают информацию для какой-то конкретной цели". Он подчеркнул, что поскольку на Украину напала Россия, а на Польшу была совершена гибридная атака с территории Беларуси, "мы имеем дело с такой ситуацией, что эти люди действуют во вред нашей стране".

"Нет никаких сомнений, что мы живем в то время, когда Россия решила воссоздать свою империю. Она всегда была угрозой для Польши, независимо от того, была ли она белой, или красной, или, как теперь, путинской", - подчеркнул глава Минобороны.

"Я хочу подчеркнуть большой успех офицеров Агентства внутренней безопасности - вся шпионская сеть разоблачена. Это доказывает, что польские службы очень эффективно работают для безопасности нашей страны", - сказал он.

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Накануне польские СМИ сообщили, что Агентство внутренней безопасности Польши ликвидировало шпионскую сеть, которая работала на Россию и должна была осуществлять подготовку к диверсионной деятельности в Польше.

Согласно информации, полученной RMF FM, речь идет прежде всего об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве - в частности, возле аэропорта в Ясенце, недалеко от Жешува. Аэропорт является главным транзитным пунктом для западного оружия и боеприпасов для Украины.

Камеры также были установлены в других частях Польши.

Темы: ПольшаРосcияшпионаж
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