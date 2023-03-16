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ВАКС виправдав нардепа від "Слуги народу", підозрюваного в брехні в декларації

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 березня 2023, 10:05
ВАКС виправдав нардепа від Слуги народу, підозрюваного в брехні в декларації
ЮРІЙ КАМЕЛЬЧУК, ФОТО: FACEBOOK

Вищий антикорупційний суд виправдав обвинуваченого у недекларуванні орендованої квартири народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Камельчука.

Джерело: пресслужба ВАКС, джерело УП в суді

Деталі: У четвер 16 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала народного депутата невинуватим у декларуванні недостовірної інформації.

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Зазначається, що народного депутата виправдано у зв’язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.

За даними УП, йдеться про Камельчука, якого обвинувачували в недекларуванні орендованої квартири на столичному Печерську.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

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Теми: Слуга народудеклараціїАнтикорупційний суд
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