ВАКС виправдав нардепа від "Слуги народу", підозрюваного в брехні в декларації

Вищий антикорупційний суд виправдав обвинуваченого у недекларуванні орендованої квартири народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Камельчука.

Джерело: пресслужба ВАКС, джерело УП в суді

Деталі: У четвер 16 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала народного депутата невинуватим у декларуванні недостовірної інформації.

Зазначається, що народного депутата виправдано у зв’язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.

За даними УП, йдеться про Камельчука, якого обвинувачували в недекларуванні орендованої квартири на столичному Печерську.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.