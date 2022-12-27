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Третьому за місяць "слузі народу" оголосили підозру в недостовірному декларуванні

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 грудня 2022, 12:42
Третьому за місяць слузі народу оголосили підозру в недостовірному декларуванні
Юрій Камельчук, фото: Facebook

САП та НАБУ повідомили про підозру в недостовірному декларуванні черговому народному депутату від "Слуги народу", за даним джерел УП, мова йде про Юрія Камельчука.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "Установлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років для проживання у м. Києві".

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Деталі: Також народний обранець не вказав непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на суму понад $48,8 тис.

Антикорупційники  кажуть, що ці відомості підлягали обов'язковому декларуванню, бо кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

УП звернулася до Камельчука прокоментувати ситуацію, але на момент публікації він не відповів.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше

  • 14 грудня НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. За даними джерела УП, йдеться про Володимира Гевка (фракція "Слуга народу").
  • 15 грудня підозру у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік оголосили народному депутату від "Слуги народу" Максиму Пашковському. 

Теми: деклараціїНАБУкорупція
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