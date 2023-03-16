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ВАКС оправдал нардепа от "Слуги народа", подозреваемого во лжи в декларации

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 марта 2023, 11:05
ВАКС оправдал нардепа от Слуги народа, подозреваемого во лжи в декларации
ЮРИЙ КАМЕЛЬЧУК, ФОТО: FACEBOOK

Высший антикоррупционный суд оправдал обвиняемого в недекларировании  арендованной квартиры народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Камельчука.

Источник: пресс-служба ВАКС, источник УП в суде

Детали: В четверг 16 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала народного депутата невиновным в декларировании недостоверной информации.

Отмечается, что народный депутат оправдан в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления.

По данным УП, речь идет о Камельчуке, которого обвиняли в недекларировании арендованной квартиры на столичном Печерске.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Темы: Слуга народадекларацииАнтикоррупционный суд
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