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Декларації подали лише 7% нардепів – Чесно

Ірина БалачукЧетвер, 16 березня 2023, 11:23
Декларації подали лише 7% нардепів – Чесно
Фото rada.gov.ua

Лише 7% народних депутатів добровільно подали до НАЗК декларації про доходи за 2021 рік, більшість з них – "слуги народу".

Джерело: Рух Чесно з посиланням на НАЗК

Дослівно Чесно: "Станом на 14 березня лише 29 нардепів Верховної Ради добровільно подали щорічні декларації за 2021 рік. Однак до завершення воєнного стану громадяни і медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК – перевірити їх". 

Деталі: Декларації подали 20 депутатів від "Слуги народу" (8% від складу фракції), 3 від депутатської групи "Довіра" (17% від складу групи) та 2 – від групи "За майбутнє" (11% від складу групи).  

 

Ще по 1 декларації подали у фракціях "Європейської солідарності", "Батьківщини", "Голосу". Також подав декларацію один депутат від забороненої партії ОПЗЖ. 

Чесно підкреслює, що серед тих, хто подав декларації, немає керівництва ВР, лідерів парламентської більшості та голів інших фракцій та груп (Чесно зазначає, що після публікації матеріалу спікер Руслан Стефанчук повідомив, що 15 березня подав декларацію, і в НАЗК руху це підтвердили). 

 

У НАЗК пояснили, що через обмеження воєнного стану декларування за 2021 рік відбувається добровільно. На сайті агентства працює лічильник поданих декларацій, який оновлюється щопонеділка.

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Також Чесно вказує, що рядові посадовці досить справно подають декларації, а от посадовці Офісу президента, Кабміну та нардепи звітують про свої доходи найменше.

Через обмеження воєнного стану НАЗК не може здійснити перевірку декларацій, тож у разі подання неправдивої інформації декларант не отримає покарання.

Читайте більше: Хто має подавати декларацію про доходи у 2023 році – роз’яснення

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Теми: Верховна РададеклараціїНАЗК
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