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Декларации подали только 7% нардепов – Честно

Ирина БалачукЧетверг, 16 марта 2023, 11:23
Декларации подали только 7% нардепов – Честно
Фото rada.gov.ua

Только 7% народных депутатов добровольно подали в НАПК декларации о доходах за 2021 год, большинство из них – "слуги народа".

Источник: Движение Честно со ссылкой на НАПК

Дословно Честно: "По состоянию на 14 марта только 29 нардепов Верховной Рады добровольно подали ежегодные декларации за 2021 год. Однако до завершения военного положения граждане и медиа не смогут ознакомиться с декларациями, а НАПК – проверить их".

Детали: Декларации подали 20 депутатов от "Слуги народа" (8% от состава фракции), 3 от депутатской группы "Доверие" (17% от состава группы) и 2 – от группы "За будущее" (11% от состава группы). 

 

Еще по 1 декларации подали во фракциях "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голоса". Также подал декларацию один депутат от запрещенной партии ОПЗЖ.

Честно подчеркивает, что среди тех, кто подал декларации, нет руководства ВР, лидеров парламентского большинства и глав других фракций и групп. (Честно отмечает, что после публикации материала спикер Руслан Стефанчук сообщил, что 15 марта подал декларацию, и в НАПК движению это подтвердили). 

 

В НАПК объяснили, что из-за ограничений военного положения декларирование за 2021 год происходит добровольно. На сайте агентства работает счетчик поданных деклараций, который обновляется по понедельникам.

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Также Честно указывает, что рядовые чиновники достаточно исправно подают декларации, тогда как чиновники Офиса президента, Кабмина и нардепы отчитываются о своих доходах меньше всего.

Из-за ограничений военного положения НАПК не может осуществить проверку деклараций, поэтому в случае представления ложной информации декларант не понесет наказание.

Читайте больше: Кто должен подавать декларацию о доходах в 2023 году - разъяснение

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Темы: Верховная РададекларацииНАПК
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