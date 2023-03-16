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СБУ затримала двох подруг, які "зливали" ворогу позиції Сил оборони під Бахмутом

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 березня 2023, 10:43
СБУ затримала двох подруг, які зливали ворогу позиції Сил оборони під Бахмутом
фото прокуратури

Правоохоронці затримали двох подруг із Краматорська Донецької області за підозрою у держзраді та роботі на ворога.

Джерело: прокуратура Рівненської області, СБУ

Деталі: За даними спецслужби, одна з них – медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ.

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В ході досудового розслідування встановлено, що 57-річну проросійсько-налаштовану жительку Краматорська завербував представник спецслужб РФ, повідомляє прокуратура.

На виконання завдань свого куратора через один із мобільних месенджерів вона регулярно повідомляла співробітнику сил спеціальних операцій головного управління генерального штабу Збройних сил РФ інформацію щодо результатів ракетних ударів, завданих агресором по населених пунктах Донецької області.

У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту.

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Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута, зазначають в СБУ.

Допомагала їй у цьому 55-річна подруга, теж жителька Краматорська.

Жінки усвідомлювали, що зібрана ними і передана інформація буде використана ворогом для подальшого проведення розвідувально-підривної діяльності на шкоду державній безпеці України, наголошують правоохоронці.

 

За даними СБУ, в разі захоплення регіону агресор "гарантував" своїм поплічницям "керівні посади" в місцевій окупаційній адміністрації.

Обох прихильниць "руского міра" затримали, їм повідомлено про підозру в держзраді та поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ, вчинених в умовах воєнного стану.

Рівненський міський суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

 

Теми: держзрадаСБУДонецька областьвійна
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