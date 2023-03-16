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СБУ задержала двух подруг, которые "сливали" врагу позиции Сил обороны под Бахмутом

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 марта 2023, 10:43
СБУ задержала двух подруг, которые сливали врагу позиции Сил обороны под Бахмутом
фото прокуратуры

Правоохранители задержали двух подруг из Краматорска Донецкой области по подозрению в госизмене и работе на врага.

Источник: прокуратура Ровенской области, СБУ

Детали: По данным спецслужбы, одна из них - медсестра боевого подразделения Теробороны ВСУ.

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В ходе досудебного расследования установлено, что 57-летнюю пророссийски-настроенную жительницу Краматорска завербовал представитель спецслужб РФ, сообщает прокуратура.

Во исполнение задач своего куратора через один из мобильных мессенджеров она регулярно сообщала сотруднику сил специальных операций главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ информацию о результатах ракетных ударов, нанесенных агрессором по населенным пунктам Донецкой области.

В "зоне особого внимания" врага были маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта.

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Разведывательная информация нужна была оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута, отмечают в СБУ.

Помогала ей в этом 55-летняя подруга, тоже жительница Краматорска.

Женщины осознавали, что собранная ими и переданная информация будет использована врагом для дальнейшего проведения разведывательно-подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины, отмечают правоохранители.

 

По данным СБУ, в случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим соратницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации.

Обеих сторонниц "русского мира" задержали, им сообщено о подозрении в госизмене и распространении информации о расположении подразделений ВСУ, совершенных в условиях военного положения.

Ровенский городской суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Темы: госизменаСБУДонецкая областьвойна
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