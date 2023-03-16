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Командира, который избил срочника, подозревают в превышении полномочий. Вину он признал

Александр ШумилинЧетверг, 16 марта 2023, 10:48
Командира, который избил срочника, подозревают в превышении полномочий. Вину он признал
Фото: ГБР

Государственное бюро расследования сообщило о подозрении в превышении служебных полномочий командиру взвода одной из воинских частей Житомирщины, который избил солдата-срочника в учебном центре.

Источник: сообщение ГБР

Дословно: "Воспитательная беседа" с солдатом состоялась якобы за то, что тот был пьян. Офицер избил его руками и ногами, солдат получил легкие телесные повреждения.

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После обнародования видео с избиением в сети Интернет, ГБР возбудило уголовное производство. Военный признал свою вину".

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, он отстранен от должности на время расследования.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее в сети появилось видео, на котором младший лейтенант ударил солдата в Житомирской области. СМИ сообщили, что на видео командир 2-го взвода роты охраны Виктор Витусевич ногами бьет солдата-срочника в 190 учебном центре в пгт Гуйва.
  • Позже Витусевич записал видео, намекая, что солдат употреблял алкоголь.

Темы: ГБРармия
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