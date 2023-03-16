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У російському Ростові велика пожежа з жертвами у будівлі ФСБ, чули вибухи

Ірина БалачукЧетвер, 16 березня 2023, 12:01
У російському Ростові велика пожежа з жертвами у будівлі ФСБ, чули вибухи
Пожежа у будівлі ФCБ. Фото з Telegram 161.ru

У російському Ростові-на-Дону горить будівля прикордонного управління ФСБ, російські пабліки пишуть, що перед цим чули "бавовну", є загиблий і постраждалі. 

Джерело: російські пабліки в Telegram, російські пропагандистські видання RT і ТАСС

Деталі: Повідомляють, що горить будівля на проспекті Сіверса, 20/2. Telegram-канали публікують фото і відео пожежі.

Канал Baza пише, що очевидці перед задимленням чули звуки, "схожі на хлопки". 

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління.

 
фото з Telegram-каналу Baza

Повідомляють, що на місце виїхали 20 підрозділів пожежників.

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За інформацією Baza, у районі пожежі в будівлі ФСБ чути вибухи, імовірно там можуть вибухати боєприпаси.

Поруч із місцем пожежі евакуювали всі машини. Місце оточили, а вулицю Сіверса перекрили.

Повідомляють, що є постраждалі, площа пожежі досягла 800 кв. м. 

Пабліки пишуть, що пожежники просять бронещити, щоб захиститися від осколків, які летять під час вибухів.

Оновлено: Пізніше ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомив, що одна людина загинула і двоє постраждали під час пожежі в будівлі прикордонного управління ФСБ.

Теми: РосіяпожежаФСБ
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