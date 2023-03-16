Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У російському Ростові велика пожежа з жертвами у будівлі ФСБ, чули вибухи

Ірина БалачукЧетвер, 16 березня 2023, 11:01
У російському Ростові велика пожежа з жертвами у будівлі ФСБ, чули вибухи
Пожежа у будівлі ФCБ. Фото з Telegram 161.ru

У російському Ростові-на-Дону горить будівля прикордонного управління ФСБ, російські пабліки пишуть, що перед цим чули "бавовну", є загиблий і постраждалі. 

Джерело: російські пабліки в Telegram, російські пропагандистські видання RT і ТАСС

Деталі: Повідомляють, що горить будівля на проспекті Сіверса, 20/2. Telegram-канали публікують фото і відео пожежі.

Реклама:

Канал Baza пише, що очевидці перед задимленням чули звуки, "схожі на хлопки". 

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото з Telegram-каналу Baza

Повідомляють, що на місце виїхали 20 підрозділів пожежників.

За інформацією Baza, у районі пожежі в будівлі ФСБ чути вибухи, імовірно там можуть вибухати боєприпаси.

Поруч із місцем пожежі евакуювали всі машини. Місце оточили, а вулицю Сіверса перекрили.

Повідомляють, що є постраждалі, площа пожежі досягла 800 кв. м. 

Пабліки пишуть, що пожежники просять бронещити, щоб захиститися від осколків, які летять під час вибухів.

Оновлено: Пізніше ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомив, що одна людина загинула і двоє постраждали під час пожежі в будівлі прикордонного управління ФСБ.

Теми: РосіяпожежаФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
Усі новини...
Реклама: