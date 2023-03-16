У російському Ростові велика пожежа з жертвами у будівлі ФСБ, чули вибухи

Пожежа у будівлі ФCБ. Фото з Telegram 161.ru

У російському Ростові-на-Дону горить будівля прикордонного управління ФСБ, російські пабліки пишуть, що перед цим чули "бавовну", є загиблий і постраждалі.

Джерело: російські пабліки в Telegram, російські пропагандистські видання RT і ТАСС

Деталі: Повідомляють, що горить будівля на проспекті Сіверса, 20/2. Telegram-канали публікують фото і відео пожежі.

У Ростові-на-Дону велика пожежа – горить будівля прикордонної служби ФСБ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/9i7SwftizH March 16, 2023

Канал Baza пише, що очевидці перед задимленням чули звуки, "схожі на хлопки".

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління.

фото з Telegram-каналу Baza

Повідомляють, що на місце виїхали 20 підрозділів пожежників.

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За інформацією Baza, у районі пожежі в будівлі ФСБ чути вибухи, імовірно там можуть вибухати боєприпаси.

Поруч із місцем пожежі евакуювали всі машини. Місце оточили, а вулицю Сіверса перекрили.

У Ростові-на-Дону велика пожежа – горить будівля прикордонної служби ФСБ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/3aaJiyEquc — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 16, 2023

Повідомляють, що є постраждалі, площа пожежі досягла 800 кв. м.

Пабліки пишуть, що пожежники просять бронещити, щоб захиститися від осколків, які летять під час вибухів.

Оновлено: Пізніше ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомив, що одна людина загинула і двоє постраждали під час пожежі в будівлі прикордонного управління ФСБ.