У російському Ростові велика пожежа з жертвами у будівлі ФСБ, чули вибухи
У російському Ростові-на-Дону горить будівля прикордонного управління ФСБ, російські пабліки пишуть, що перед цим чули "бавовну", є загиблий і постраждалі.
Джерело: російські пабліки в Telegram, російські пропагандистські видання RT і ТАСС
Деталі: Повідомляють, що горить будівля на проспекті Сіверса, 20/2. Telegram-канали публікують фото і відео пожежі.
У Ростові-на-Дону велика пожежа – горить будівля прикордонної служби ФСБ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/9i7SwftizH— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 16, 2023
Канал Baza пише, що очевидці перед задимленням чули звуки, "схожі на хлопки".
За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління.
Повідомляють, що на місце виїхали 20 підрозділів пожежників.
За інформацією Baza, у районі пожежі в будівлі ФСБ чути вибухи, імовірно там можуть вибухати боєприпаси.
Поруч із місцем пожежі евакуювали всі машини. Місце оточили, а вулицю Сіверса перекрили.
У Ростові-на-Дону велика пожежа – горить будівля прикордонної служби ФСБ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/3aaJiyEquc— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 16, 2023
Повідомляють, що є постраждалі, площа пожежі досягла 800 кв. м.
Пабліки пишуть, що пожежники просять бронещити, щоб захиститися від осколків, які летять під час вибухів.
Оновлено: Пізніше ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомив, що одна людина загинула і двоє постраждали під час пожежі в будівлі прикордонного управління ФСБ.