Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В российском Ростове крупный пожар с жертвами в здании ФСБ, слышали взрывы

Ирина БалачукЧетверг, 16 марта 2023, 12:01
В российском Ростове крупный пожар с жертвами в здании ФСБ, слышали взрывы
Пожар в здании ФCБ. Фото из Telegram 161.ru

В российском Ростове-на-Дону горит здание пограничного управления ФСБ, российские паблики пишут, что перед этим слышали "хлопки", есть погибший и пострадавшие.

Источник: российские паблики в Telegram, российские пропагандистские издания RT и ТАСС

Детали: Сообщается, что горит здание на проспекте Сиверса, 20/2. Telegram-каналы публикуют фото и видео пожара.


Канал Baza пишет, что очевидцы перед задымлением слышали звуки, "похожие на хлопки". 

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе погрануправления.

 
фото Из Telegram-канала Baza

Сообщается, что на место выехали 20 подразделений пожарных.

ВИДЕО ДНЯ

По информации Baza, в районе пожара в здании ФСБ слышны взрывы, предположительно там могут взрываться боеприпасы.

Рядом с местом пожара эвакуировали все машины. Место оцепили, а улицу Сиверса перекрыли.

Сообщается, что есть пострадавшие, площадь пожара достигла 800 кв. м.

Паблики пишут, что пожарные запрашивают бронещиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков.

Обновлено: Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что один человек погиб и двое пострадали во время пожара в здании погрануправления ФСБ.

Темы: РосcияпожарФСБ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
Росcия
Асад сказал российским пропагандистам, что признает "новые границы" РФ
Россия может дальше целиться в критическую инфраструктуру и правительственные здания – Игнат
Министр обороны Польши подтвердил раскрытие шпионской сети РФ
Последние новости
19:05
видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
16:54
"Новая Почта" планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше
Все новости...