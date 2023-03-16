В российском Ростове крупный пожар с жертвами в здании ФСБ, слышали взрывы
В российском Ростове-на-Дону горит здание пограничного управления ФСБ, российские паблики пишут, что перед этим слышали "хлопки", есть погибший и пострадавшие.
Источник: российские паблики в Telegram, российские пропагандистские издания RT и ТАСС
Детали: Сообщается, что горит здание на проспекте Сиверса, 20/2. Telegram-каналы публикуют фото и видео пожара.
У Ростові-на-Дону велика пожежа – горить будівля прикордонної служби ФСБ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/9i7SwftizH— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 16, 2023
Канал Baza пишет, что очевидцы перед задымлением слышали звуки, "похожие на хлопки".
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе погрануправления.
Сообщается, что на место выехали 20 подразделений пожарных.
По информации Baza, в районе пожара в здании ФСБ слышны взрывы, предположительно там могут взрываться боеприпасы.
Рядом с местом пожара эвакуировали все машины. Место оцепили, а улицу Сиверса перекрыли.
У Ростові-на-Дону велика пожежа – горить будівля прикордонної служби ФСБ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/3aaJiyEquc— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 16, 2023
Сообщается, что есть пострадавшие, площадь пожара достигла 800 кв. м.
Паблики пишут, что пожарные запрашивают бронещиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков.
Обновлено: Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что один человек погиб и двое пострадали во время пожара в здании погрануправления ФСБ.