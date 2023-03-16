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В российском Ростове крупный пожар с жертвами в здании ФСБ, слышали взрывы

Ирина БалачукЧетверг, 16 марта 2023, 11:01
В российском Ростове крупный пожар с жертвами в здании ФСБ, слышали взрывы
Пожар в здании ФCБ. Фото из Telegram 161.ru

В российском Ростове-на-Дону горит здание пограничного управления ФСБ, российские паблики пишут, что перед этим слышали "хлопки", есть погибший и пострадавшие.

Источник: российские паблики в Telegram, российские пропагандистские издания RT и ТАСС

Детали: Сообщается, что горит здание на проспекте Сиверса, 20/2. Telegram-каналы публикуют фото и видео пожара.

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Канал Baza пишет, что очевидцы перед задымлением слышали звуки, "похожие на хлопки". 

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе погрануправления.

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фото Из Telegram-канала Baza

Сообщается, что на место выехали 20 подразделений пожарных.

По информации Baza, в районе пожара в здании ФСБ слышны взрывы, предположительно там могут взрываться боеприпасы.

Рядом с местом пожара эвакуировали все машины. Место оцепили, а улицу Сиверса перекрыли.

Сообщается, что есть пострадавшие, площадь пожара достигла 800 кв. м.

Паблики пишут, что пожарные запрашивают бронещиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков.

Обновлено: Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что один человек погиб и двое пострадали во время пожара в здании погрануправления ФСБ.

Темы: РосcияпожарФСБ
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