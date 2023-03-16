"Сітка смерті ЗСУ": в Генштабі розповіли про тактику успішного ураження ворога

Сили оборони застосовують "вогневий кулак" з усіх засобів ракетно-артилерійського ураження, що дозволяє дужи успішно нищити ворога.

Джерело: т. в. о начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, якого цитує Military Media Center

Пряма мова: "Західні партнери України навіть стверджують, що ми створили надзвичайний "кілнет" - або "Сітку смерті ЗСУ". Йдеться про те, що ми навчилися комплексним вогнем усіх засобів ракетно-артилерійського ураження забезпечувати успішний наступ піхоти. За статистикою, до 80% втрат росіян у бойовій техніці й живій силі – це наша робота.

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Наші гармаші і ракетники комплексно взаємодіють з іншими засобами ураження – до авіації включно".

Деталі: Як пояснює Баранов, завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам Сили оборони скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно, що ворог уже не має змоги вести дієву контрбатарейну боротьбу.

Пряма мова: "Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо його і знищуємо їх ще до того, як вони будуть готові завдати удару. Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об’єкти інфраструктури. Нашу "далекобійку" ворог не дістає, а ми їх — так".