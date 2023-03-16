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"Сетка смерти ВСУ": в Генштабе рассказали о тактике успешного поражения врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 марта 2023, 12:08
Сетка смерти ВСУ: в Генштабе рассказали о тактике успешного поражения врага
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Силы обороны применяют "огневой кулак" из всех средств ракетно-артиллерийского поражения, что позволяет очень успешно уничтожать врага.

Источник: в. и. о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов, которого цитирует Military Media Center

Прямая речь: "Западные партнеры Украины даже утверждают, что мы создали чрезвычайный "килнет" - или "Сетку смерти ВСУ". Речь идет о том, что мы научились комплексным огнем всех средств ракетно-артиллерийского поражения обеспечивать успешное наступление пехоты. По статистике, до 80% потерь россиян в боевой технике и живой силе - это наша работа.

Наши пушкари и ракетчики комплексно взаимодействуют с другими средствами поражения - вплоть до авиации включительно".

Детали: Как объясняет Баранов, благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам Силы обороны скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что враг уже не имеет возможности вести действенную контрбатарейную борьбу.

Прямая речь: "Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заблаговременно обнаруживаем его и уничтожаем их еще до того, как они будут готовы нанести удар. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" враг не достает, а мы их - да".

Темы: войнаГенштаб
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