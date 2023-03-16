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Пропагандист Соловйов в 90-х шукав кілера, щоб вбити кримінального авторитета - ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 16 березня 2023, 11:46
Пропагандист Соловйов в 90-х шукав кілера, щоб вбити кримінального авторитета - ЗМІ
Фото: РИА Новости

Російський пропагандист Володимир Соловйов в 90-их намагався замовити вбивство відомого злодія в законі Отарі Квантрішвілі.

Джерело: російська редакція "The Insider"

Деталі: Таку інформацію видання розповів колишній працівник ФСБ Сергій Асташин.

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Отарі Квантрішвілі застрелив кілер у 1994 році, а на його похоронах були мер Москви Юрій Лужков, президент Національного фонду спорту Шаміль Тарпіщев, власник НТВ Володимир Гусинський, депутат Держдуми Йосип Кобзон, Олександр Розенбаум, Богдан Титомир, а також імениті спортсмени та діячі мистецтва.

Дослівно: "На початку 90-х років Квантрішвілі та Йосип Кобзон заснували Фонд допомоги правоохоронним органам "Щит і ліра" і "Асоціацію XXI століття". Крім іншого, Отарик створив партію "Спортсмени Росії", куди увійшли олімпійські чемпіони, борці самбо і боксери. Він мав частки в кількох столичних казино, банках, у транспортуванні нафти і разом із кримінальним авторитетом Сильвестром контролював видобуток дорогоцінних металів".

Деталі: Вбивцю вдалося встановити лише через 12 років. Убивство авторитета взяв на себе так званий штатний кілер Олексій Шерстобітов з Медведківської ОПГ. На його рахунку 12 доведених убивств і замахів.

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На допитах він повідомив, що замовлення надійшло від кримінального авторитета Сільвестра, з яким Квантрішвілі не поділив Туапсинський НПЗ. На суді Шерстобітов заявив, що за вбивство йому подарували трикімнатну квартиру і "Жигулі" сьомої моделі.

Водночас колишній працівник ФСБ Сергій Асташин розповів виданню, що пропагандист Соловйов звертався до нього з проханням знайти за 10 тисяч доларів кілера для вбивства Квантрішвілі. Після цього Асташин написав рапорт керівництву.

За його словами Соловйова саме тоді могла завербувати ФСБ.

"Те, що його (Соловйова – ред.) під себе контора могла підім'яти, - це сто відсотків. Тут треба бути повним ідіотом, щоб такий шанс упускати. Сам подивися, скільки в той час було яскравих зірок на телебаченні. Де вони зараз? А в нього все пре і пре", - розповів Асташин.

Передісторія:

  • У квітні 2022 року президент РФ Володимир Путін, а потім і ФСБ РФ заявили про затримання "неонацистів, які готували вбивство" відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Теми: пропагандаФСБ
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