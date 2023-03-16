Пропагандист Соловьев в 90-х искал киллера, чтобы убить криминального авторитета - СМИ

Российский пропагандист Владимир Соловьев в 90-ых пытался заказать убийство известного вора в законе Отари Квантришвили.

Источник: российская редакция "The Insider"

Детали: Такую информацию изданию рассказал бывший работник ФСБ Сергей Асташин.

Отари Квантришвили застрелил киллер в 1994 году, а на его похоронах были мэр Москвы Юрий Лужков, президент Национального фонда спорта Шамиль Тарпищев, владелец НТВ Владимир Гусинский, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Богдан Титомир, а также именитые спортсмены и деятели искусства.

Дословно: "В начале 90-х годов Квантришвили и Иосиф Кобзон основали Фонд помощи правоохранительным органам "Щит и лира" и "Ассоциацию XXI века". Помимо прочего, Отарик создал партию "Спортсмены России", куда вошли олимпийские чемпионы, борцы самбо и боксеры. Он имел доли в нескольких столичных казино, банках, в транспортировке нефти и вместе с криминальным авторитетом Сильвестром контролировал добычу драгоценных металлов".

Детали: Убийцу удалось установить только через 12 лет. Убийство авторитета взял на себя так называемый штатный киллер Алексей Шерстобитов из Медведковской ОПГ. На его счету 12 доказанных убийств и покушений.

На допросах он сообщил, что заказ поступил от криминального авторитета Сильвестра, с которым Квантришвили не поделил Туапсинский НПЗ. На суде Шерстобитов заявил, что за убийство ему подарили трехкомнатную квартиру и "Жигули" седьмой модели.

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В то же время бывший сотрудник ФСБ Сергей Асташин рассказал изданию, что пропагандист Соловьев обращался к нему с просьбой найти за 10 тысяч долларов киллера для убийства Квантришвили. После этого Асташин написал рапорт руководству.

По его словам Соловьева именно тогда могла завербовать ФСБ.

"То, что его (Соловьева - ред.) под себя контора могла подмять, - это сто процентов. Тут надо быть полным идиотом, чтобы такой шанс упускать. Сам посмотри, сколько в то время было ярких звезд на телевидении. Где они сейчас? А у него все прет и прет", - рассказал Асташин.

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