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Підтримай "Українську правду" на Patreon 

"Українська правда"Четвер, 16 березня 2023, 13:40
Підтримай Українську правду на Patreon 

Журналісти "Української правди" щодня працюють задля того, щоб ви дізнавалися актуальне з перших вуст. 

Понад пів року тому ми запустили свою сторінку на краудфандинговій платформі Patreon. Упродовж цього часу "Українську правду" підтримували читачі з усього світу.

З цією допомогою аудиторії ми створили більше унікальних матеріалів та розслідувань про дійсно важливе. Також наші журналісти систематично їздять у зону бойових дій, щоб висвітлювати актуальні події війни. 

Така залученість аудиторії справді допомагає редакції триматися на плаву, за що ми щиро вдячні нашим читачам.

Якщо і ви довіряєте нам і хочете нас підтримати, можете зробити це просто зараз. Адже ми впевнені, що якісна журналістика потребує підтримки від читачів. 

Ефективність нашої роботи можна зрозуміти за кількістю аудиторії, які приходять за новинами саме на наш сайт. У перші дні війни "Українська правда" стала другим за відвідуваністю сайтом після Google.  

Щотижня на платформі Patreon ми публікуємо унікальні матеріали, а також фото- та відеоматеріали з лінії фронту та деокупованих міст. Крім того, наші постійні читачі мають змогу отримувати ексклюзивні фотографії-листівки з передової. 

Підтримайте УП на Patreon: patreon.com 

Також ви можете долучитися до Клубу УП, щоб користуватися додатковими перевагами: club.pravda.com.ua

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