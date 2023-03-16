Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підтримай "Українську правду" на Patreon 

"Українська правда"Четвер, 16 березня 2023, 12:40
Підтримай Українську правду на Patreon 

Журналісти "Української правди" щодня працюють задля того, щоб ви дізнавалися актуальне з перших вуст. 

Понад пів року тому ми запустили свою сторінку на краудфандинговій платформі Patreon. Упродовж цього часу "Українську правду" підтримували читачі з усього світу.

З цією допомогою аудиторії ми створили більше унікальних матеріалів та розслідувань про дійсно важливе. Також наші журналісти систематично їздять у зону бойових дій, щоб висвітлювати актуальні події війни. 

Реклама:

Така залученість аудиторії справді допомагає редакції триматися на плаву, за що ми щиро вдячні нашим читачам.

Якщо і ви довіряєте нам і хочете нас підтримати, можете зробити це просто зараз. Адже ми впевнені, що якісна журналістика потребує підтримки від читачів. 

Ефективність нашої роботи можна зрозуміти за кількістю аудиторії, які приходять за новинами саме на наш сайт. У перші дні війни "Українська правда" стала другим за відвідуваністю сайтом після Google.  

ВІДЕО ДНЯ

Щотижня на платформі Patreon ми публікуємо унікальні матеріали, а також фото- та відеоматеріали з лінії фронту та деокупованих міст. Крім того, наші постійні читачі мають змогу отримувати ексклюзивні фотографії-листівки з передової. 

Підтримайте УП на Patreon: patreon.com 

Також ви можете долучитися до Клубу УП, щоб користуватися додатковими перевагами: club.pravda.com.ua

Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Останні новини
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
Усі новини...