Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержи "Украинскую правду" на Patreon

"Украинская правда"Четверг, 16 марта 2023, 13:40
Поддержи Украинскую правду на Patreon

Журналисты "Украинской правды" ежедневно работают для того, чтобы вы – читатели узнавали актуальное из первых уст.

Более полугода назад мы запустили свою страницу на краудфандинговой платформе Patreon. В течение этого времени "Украинскую правду" поддерживали читатели со всего мира, и благодаря помощи аудитории мы создали больше уникальных материалов и расследований о действительно важном. Также наши журналисты систематически ездят в зону боевых действий, чтобы освещать актуальное оттуда.

Такая вовлеченность аудитории действительно помогает редакции держаться на плаву, за что мы искренне благодарны нашим читателям.

Если и вы доверяете нам и хотите нас поддержать, можете сделать это прямо сейчас. Ведь мы уверены, что качественная журналистика нуждается в поддержке читателей. 

А эффективность нашей работы можно понять по количеству аудитории, которые переходят за новостями именно на наш сайт. В первые дни войны "Украинская правда" стала вторым по посещаемости сайтом после Google.  

Еженедельно на платформе Patreon мы публикуем уникальные материалы, а также фото- и видеоматериалы с линии фронта и деоккупированных городов. Кроме того, наши постоянные читатели могут получать эксклюзивные фотографии-открытки с передовой.

Поддержите УП на Patreon: patreon.com

Также вы можете присоединиться к Клубу УП, чтобы пользоваться дополнительными преимуществами: club.pravda.com.ua

Главное сегодня

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
Последние новости
19:05
видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
16:54
"Новая Почта" планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше
Все новости...