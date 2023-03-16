Поддержи "Украинскую правду" на Patreon

Журналисты "Украинской правды" ежедневно работают для того, чтобы вы – читатели узнавали актуальное из первых уст.

Более полугода назад мы запустили свою страницу на краудфандинговой платформе Patreon. В течение этого времени "Украинскую правду" поддерживали читатели со всего мира, и благодаря помощи аудитории мы создали больше уникальных материалов и расследований о действительно важном. Также наши журналисты систематически ездят в зону боевых действий, чтобы освещать актуальное оттуда.

Такая вовлеченность аудитории действительно помогает редакции держаться на плаву, за что мы искренне благодарны нашим читателям.

Если и вы доверяете нам и хотите нас поддержать, можете сделать это прямо сейчас. Ведь мы уверены, что качественная журналистика нуждается в поддержке читателей.

А эффективность нашей работы можно понять по количеству аудитории, которые переходят за новостями именно на наш сайт. В первые дни войны "Украинская правда" стала вторым по посещаемости сайтом после Google.

Еженедельно на платформе Patreon мы публикуем уникальные материалы, а также фото- и видеоматериалы с линии фронта и деоккупированных городов. Кроме того, наши постоянные читатели могут получать эксклюзивные фотографии-открытки с передовой.

Поддержите УП на Patreon: patreon.com

Также вы можете присоединиться к Клубу УП, чтобы пользоваться дополнительными преимуществами: club.pravda.com.ua