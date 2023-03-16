Називав ПЦУ "мерцями": СБУ взялась за священника-сепаратиста УПЦ МП

Служба безпеки України вручила підозру священнику УПЦ МП та настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді Дмитру Сидору, засудженому раніше за сепаратизм, який під час богослужінь називав ПЦУ "конфесією мерців".

Джерело: пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Закарпатської обласної прокуратури

Деталі: За версією слідства, протоієрей під час богослужінь образливо висловлювався щодо віри та переконань прибічників ПЦУ, що протягом тривалого часу формувало нетерпиме та вороже ставлення у суспільстві. Відеозаписи та трансляції проповідей поширювались на сторінках храму у соціальних мережах та його офіційному сайті.

Зокрема, настоятель неодноразово дискредитував вірян ПЦУ, називаючи "безбожниками", а саму церкву ототожнював з "пустим безблагодатним підвалом з павуками", "конфесією мерців".

Прокуратура повідомляє, що під його критику підпадали й ті, хто підтримував перехід УПЦ до ПЦУ. Священнослужитель ототожнював це з "втратою Господа", а здобуття Православною церквою України Томосу представляв своїм прихожанам як одержання "фальшивої бумажки" та "безумство кучки не православних людей".

СБУ задокументувала понад 7 епізодів, коли священник принижував релігійні почуття українців інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Зокрема, у грудні минулого року настоятель публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила дії настоятеля. Йому повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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