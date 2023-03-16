Называл ПЦУ "мертвецами": СБУ взялась за священника-сепаратиста УПЦ МП
Служба безопасности Украины вручила подозрение настоятелю Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде Дмитрию Сидору, осужденному ранее за сепаратизм, который во время богослужений называл ПЦУ "конфессией мертвецов".
Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры
Детали: По версии следствия, протоиерей во время богослужений оскорбительно высказывался относительно веры и убеждений сторонников ПЦУ, что в течение длительного времени формировало нетерпимое и враждебное отношение в обществе. Видеозаписи и трансляции проповедей распространялись на страницах храма в социальных сетях и его официальном сайте.
В частности, настоятель неоднократно дискредитировал верующих ПЦУ, называя "безбожниками", а саму церковь отождествлял с "пустым безблагодатным подвалом с пауками", "конфессией мертвецов".
Прокуратура сообщает, что под его критику подпадали и те, кто поддерживал переход УПЦ в ПЦУ. Священнослужитель отождествлял это с "потерей Господа", а получение Православной церковью Украины Томоса представлял своим прихожанам как получение "фальшивой бумажки" и "безумие кучки не православных людей".
СБУ задокументировала более 7 эпизодов, когда священник унижал религиозные чувства украинцев других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним.
В частности, в декабре прошлого года настоятель публично оскорблял религиозные чувства украинцев, которые изъявили желание праздновать Рождество 25 декабря.
Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила действия настоятеля.
Ему сообщено о подозрении в разжигании религиозной вражды и ненависти (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Что этому предшествовало:
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Ранее Сидор публично призывал Россию к активному освоению Закарпатья, чтобы сохранять в регионе "кровные интересы России".
В 2011 году священник Димитрий Сидор в принудительном порядке пытался заставить Кабмин Украины признать его нацменьшинством, а также заявил о праве русинов "с оружием в руках защищать свою свободу" от Украины
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В 2012 году Ужгородский горрайонный суд за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" присудил Сидору три года лишения свободы условно.
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14 декабря прошлого года правоохранители проверили Кафедральный Кресто-Воздвиженский собор и Свято-Покровскую церковь в Ужгороде. На территориях обоих храмов нашли пропагандистскую литературу российских авторов.