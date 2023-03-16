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"Победа на земле куется в небе!": командующий Воздушных сил призвал НАТО к авиакоалиции

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 марта 2023, 14:05
Победа на земле куется в небе!: командующий Воздушных сил призвал НАТО к авиакоалиции
Николай Олещук. иллюстрация Воздушных сил

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук призвал коллег из Североатлантического альянса нарастить усилия по предоставлению Украине современных многоцелевых истребителей 4-го поколения, способных защитить наше государство от воздушного террора России.

Источник: генерал-лейтенант Олещук онлайн участием в симпозиуме командующих ВС стран-членов НАТО, цитирует пресс-служба ВС ВСУ

Прямая речь: "Обращаюсь к вам с просьбой, нарастить усилия по предоставлению Воздушным силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, которые способны эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам, для освобождения и деоккупации украинских территорий".

Детали: Олещук также добавил, что только совместные, согласованные действия партнеров могут помочь в скорейшем получении Украиной западных многоцелевых самолетов. Имеющимся примером достижения этой цели является танковая коалиция.

Генерал-лейтенант призвал создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле - куется в небе!".

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Темы: Воздушные силы ВСУистребителивойна
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