"Победа на земле куется в небе!": командующий Воздушных сил призвал НАТО к авиакоалиции

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук призвал коллег из Североатлантического альянса нарастить усилия по предоставлению Украине современных многоцелевых истребителей 4-го поколения, способных защитить наше государство от воздушного террора России.

Источник: генерал-лейтенант Олещук онлайн участием в симпозиуме командующих ВС стран-членов НАТО, цитирует пресс-служба ВС ВСУ

Прямая речь: "Обращаюсь к вам с просьбой, нарастить усилия по предоставлению Воздушным силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, которые способны эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам, для освобождения и деоккупации украинских территорий".

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Детали: Олещук также добавил, что только совместные, согласованные действия партнеров могут помочь в скорейшем получении Украиной западных многоцелевых самолетов. Имеющимся примером достижения этой цели является танковая коалиция.

Генерал-лейтенант призвал создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле - куется в небе!".

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