Польща передасть Україні 4 винищувачі найближчими днями - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Чехії у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на rp.pl.

"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують", - сказав Дуда, не назвавши точну кількість літаків МіГ-29, які Польща надасть Україні.

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Дуда сказав, що рішення про передачу літаків було ухвалене на рівні державних органів влади.

"Можна з упевненістю сказати, що ми буквально в цей момент відправляємо ці МіГ в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких МіГів. Це МіГи, які ми отримали на початку 1990-х років", - зазначив польський президент.

Він підкреслив, що на озброєнні польської армії ці літаки замінять FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуються до кінця року. А потім до них приєднаються ескадрильї літаків F-35.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявляв у вівторок, що Польща може передати Україні винищувачі радянських часів протягом найближчих тижнів.

На додачу Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29, які було знято з озброєння минулого року.