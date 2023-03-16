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Польша передаст Украине 4 истребителя в ближайшие дни - Дуда

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 13:27
Польша передаст Украине 4 истребителя в ближайшие дни - Дуда
истребитель МіГ-29, фото: Giovanni Colla/Stocktrek Images

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу в ближайшие дни четырех МиГ-29 Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Чехии в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на rp.pl.

"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", - сказал Дуда, не назвав точное количество самолетов МиГ-29, которые Польша предоставит Украине.

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Дуда сказал, что решение о передаче самолетов было принято на уровне государственных органов власти.

"Можно с уверенностью сказать, что мы буквально в этот момент отправляем эти МиГ в Украину. У нас на сегодня еще есть десяток таких МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 1990-х годов", - отметил польский президент.

Он подчеркнул, что на вооружении польской армии эти самолеты заменят FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаются до конца года. А затем к ним присоединятся эскадрильи самолетов F-35.

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Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял во вторник, что Польша может передать Украине истребители советских времен в течение ближайших недель.

В дополнение Словакия рассматривает возможность передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29, которые были сняты с вооружения в прошлом году.

Темы: истребителиПольшаУкраина
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