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Оборона Бахмута є підґрунтям для подальшого наступу ЗСУ – Череватий

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 16 березня 2023, 14:09
Оборона Бахмута є підґрунтям для подальшого наступу ЗСУ – Череватий
Сергій Череватий, фото Арміяinform

Оборона Бахмута є провісником майбутнього наступу Збройних сил України на цьому напрямку.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Зараз там (у Бахмуті - ред.) відбувається оборонна операція. І головне завдання – стримування ворога, завдаючи йому при цьому колосальних втрат. 

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Це якраз провісник майбутніх дій, про які ви сказали (наступ - ред.), на які очікує все українське суспільство. Вони (ЗСУ - ред.) виснажують, знекровлюють ворога, крім бойової міці, ламаючи його морально-психологічний стан. 

Ворог через російську пропаганду повірив, що "границы России не заканчиваются нигде", а тут – районний центр, який не можуть захопити 8 місяців. Якщо вони не візьмуть Бахмут, то зламається вся "міфологія".

Поки побратими на цьому напрямку тримають оборону, наші військові за кордоном вивчають новітню тактику дій. І саме біцями Бахмутського напрямку готується підґрунтя для того, щоб наші бригади могли впевнено вийти на цього надломленого ворога і викинути його з України".

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Деталі: Череватий повідомив, що тільки в районі самого Бахмута відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог 256 разів обстрілював різними типами артилерії і РСЗВ українські позиції на Бахмутському напрямку, 53 обстріли відбулось тільки в районі Бахмута. Вбито 225 окупантів, 306 зазнали поранень. 

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Що цьому передувало: 

Теми: Збройні силиБахмутконтрнаступвійна
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