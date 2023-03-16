Оборона Бахмута є підґрунтям для подальшого наступу ЗСУ – Череватий

Оборона Бахмута є провісником майбутнього наступу Збройних сил України на цьому напрямку.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Зараз там (у Бахмуті - ред.) відбувається оборонна операція. І головне завдання – стримування ворога, завдаючи йому при цьому колосальних втрат.

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Це якраз провісник майбутніх дій, про які ви сказали (наступ - ред.), на які очікує все українське суспільство. Вони (ЗСУ - ред.) виснажують, знекровлюють ворога, крім бойової міці, ламаючи його морально-психологічний стан.

Ворог через російську пропаганду повірив, що "границы России не заканчиваются нигде", а тут – районний центр, який не можуть захопити 8 місяців. Якщо вони не візьмуть Бахмут, то зламається вся "міфологія".

Поки побратими на цьому напрямку тримають оборону, наші військові за кордоном вивчають новітню тактику дій. І саме біцями Бахмутського напрямку готується підґрунтя для того, щоб наші бригади могли впевнено вийти на цього надломленого ворога і викинути його з України".

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Деталі: Череватий повідомив, що тільки в районі самого Бахмута відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог 256 разів обстрілював різними типами артилерії і РСЗВ українські позиції на Бахмутському напрямку, 53 обстріли відбулось тільки в районі Бахмута. Вбито 225 окупантів, 306 зазнали поранень.

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Що цьому передувало: