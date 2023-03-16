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Оборона Бахмута является основой для дальнейшего наступления ВСУ – Череватый

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 16 марта 2023, 15:09
Оборона Бахмута является основой для дальнейшего наступления ВСУ – Череватый
Сергей Череватый, фото Армияинформ

Оборона Бахмута является предвестником будущего наступления Вооруженных сил Украины на этом направлении.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас там (в Бахмуте - ред.) происходит оборонительная операция. И главная задача – сдерживание врага, нанося ему при этом колоссальные потери. 

Это предвестник будущих действий, о которых вы сказали (наступление - ред.), которых ожидает все украинское общество. Они (ВСУ - ред.) истощают, обескровливают врага, кроме боевой мощи, ломая его морально-психологическое состояние. 

Враг из-за российской пропаганды поверил, что "границы России не заканчиваются нигде", а здесь - районный центр, который не могут захватить 8 месяцев. Если они не возьмут Бахмут, сломается вся "мифология".

Пока собратья на этом направлении держат оборону, наши военные за рубежом изучают новейшую тактику действий. И именно бойцами Бахмутского направления готовится основа для того, чтобы наши бригады могли уверенно выйти на этого надломленного врага и выбросить его из Украины".

Детали: Череватый сообщил, что только в районе самого Бахмута произошло 24 боевых столкновения. Враг 256 раз обстреливал различными типами артиллерии и РСЗО украинские позиции на Бахмутском направлении, 53 обстрела состоялось только в районе Бахмута. Убито 225 оккупантов, 306 получили ранения.

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Темы: Вооруженные силыБахмутконтрнаступлениевойна
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