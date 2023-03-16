Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оборона Бахмута является основой для дальнейшего наступления ВСУ – Череватый

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 16 марта 2023, 14:09
Оборона Бахмута является основой для дальнейшего наступления ВСУ – Череватый
Сергей Череватый, фото Армияинформ

Оборона Бахмута является предвестником будущего наступления Вооруженных сил Украины на этом направлении.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас там (в Бахмуте - ред.) происходит оборонительная операция. И главная задача – сдерживание врага, нанося ему при этом колоссальные потери. 

Реклама:

Это предвестник будущих действий, о которых вы сказали (наступление - ред.), которых ожидает все украинское общество. Они (ВСУ - ред.) истощают, обескровливают врага, кроме боевой мощи, ломая его морально-психологическое состояние. 

Враг из-за российской пропаганды поверил, что "границы России не заканчиваются нигде", а здесь - районный центр, который не могут захватить 8 месяцев. Если они не возьмут Бахмут, сломается вся "мифология".

Пока собратья на этом направлении держат оборону, наши военные за рубежом изучают новейшую тактику действий. И именно бойцами Бахмутского направления готовится основа для того, чтобы наши бригады могли уверенно выйти на этого надломленного врага и выбросить его из Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Череватый сообщил, что только в районе самого Бахмута произошло 24 боевых столкновения. Враг 256 раз обстреливал различными типами артиллерии и РСЗО украинские позиции на Бахмутском направлении, 53 обстрела состоялось только в районе Бахмута. Убито 225 оккупантов, 306 получили ранения.

Читайте также: "Еще же не полный ад!". Истории тех, кто защищает Бахмут, и кто в нем остается, несмотря ни на что

Что этому предшествовало:

Темы: Вооруженные силыБахмутконтрнаступлениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Вооруженные силы
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: