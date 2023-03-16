Втрачений дрон США у Чорному морі був поруч із головною базою РФ в анексованому Криму - ЗМІ

Американський БПЛА MQ-9 Reaper, який впав у Чорне море через дії літаків РФ, перебував неподалік від бази РФ у Севастополі.

Джерело: Defense Express

Деталі: Аналітики порівняли берегову лінію на відео із даними Google Earth і дійшли висновку, що "скоріш за все мова йде про район на південний захід від Севастополя". У виданні навели дані США, що MQ-9 Reaper знаходився у нейтральному повітряному просторі тобто мінімум у 22 км від берегової лінії.

Дослівно: "Таким чином американський дрон дійсно впритул наблизився до бази РФ, при цьому міг вести оптичну розвідку завдяки камерам. У полі зору дрона цілком перебувала не тільки головна військово-морська база рашистів, але й авіабази поряд із Севастополем, зокрема "Бельбек"".

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