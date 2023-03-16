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Втрачений дрон США у Чорному морі був поруч із головною базою РФ в анексованому Криму - ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 16 березня 2023, 14:31
Втрачений дрон США у Чорному морі був поруч із головною базою РФ в анексованому Криму - ЗМІ
Фото ілюстративне

Американський БПЛА MQ-9 Reaper, який впав у Чорне море через дії літаків РФ, перебував неподалік від бази РФ у Севастополі.  

Джерело: Defense Express

Деталі: Аналітики порівняли берегову лінію на відео із даними Google Earth і дійшли висновку, що "скоріш за все мова йде про район на південний захід від Севастополя". У виданні навели дані США, що MQ-9 Reaper знаходився у нейтральному повітряному просторі тобто мінімум у 22 км від берегової лінії.

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Фото: Defense Express

Дослівно: "Таким чином американський дрон дійсно впритул наблизився до бази РФ, при цьому міг вести оптичну розвідку завдяки камерам. У полі зору дрона цілком перебувала не тільки головна військово-морська база рашистів, але й авіабази поряд із Севастополем, зокрема "Бельбек"".

Передісторія:

  • Військові США у четвер опублікували відео атаки російським винищувачем Су-27 американського дрона-розвідника Reaper над Чорним морем.
  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9. "Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.

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Теми: СШАКриманексія
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