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Потерянный дрон США в Черном море был рядом с главной базой РФ в аннексированном Крыму - СМИ

"Украинская правда"Четверг, 16 марта 2023, 14:31
Потерянный дрон США в Черном море был рядом с главной базой РФ в аннексированном Крыму - СМИ

Американский БПЛА MQ-9 Reaper, который упал в Черное море из-за действий самолетов РФ, находился неподалеку от базы РФ в Севастополе. 

Источник: Defense Express

Детали: Аналитики сравнили береговую линию на видео с данными Google Earth и пришли к выводу, что "скорее всего речь идет о районе к юго-западу от Севастополя". В издании привели данные США, что MQ-9 Reaper находился в нейтральном воздушном пространстве, то есть минимум в 22 км от береговой линии.

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Defense Express

Дословно: "Таким образом американский дрон действительно вплотную приблизился к базе РФ, при этом мог вести оптическую разведку благодаря камерам. В поле зрения дрона вполне находилась не только главная военно-морская база рашистов, но и авиабазы рядом с Севастополем, в частности "Бельбек"".

Предыстория:

  • Военные США в четверг опубликовали видео атаки российским истребителем Су-27 американского дрона-разведчика Reaper над Черным морем.
  • Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
  • Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9. "Фактически, этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", - заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

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Темы: СШАКрыманнексия
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