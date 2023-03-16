Потерянный дрон США в Черном море был рядом с главной базой РФ в аннексированном Крыму - СМИ

Американский БПЛА MQ-9 Reaper, который упал в Черное море из-за действий самолетов РФ, находился неподалеку от базы РФ в Севастополе.

Источник: Defense Express

Детали: Аналитики сравнили береговую линию на видео с данными Google Earth и пришли к выводу, что "скорее всего речь идет о районе к юго-западу от Севастополя". В издании привели данные США, что MQ-9 Reaper находился в нейтральном воздушном пространстве, то есть минимум в 22 км от береговой линии.

Дословно: "Таким образом американский дрон действительно вплотную приблизился к базе РФ, при этом мог вести оптическую разведку благодаря камерам. В поле зрения дрона вполне находилась не только главная военно-морская база рашистов, но и авиабазы рядом с Севастополем, в частности "Бельбек"".

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