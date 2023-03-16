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Під Маріуполем здетонував склад із боєприпасами Росії – міськрада

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 16 березня 2023, 15:54
Під Маріуполем здетонував склад із боєприпасами Росії – міськрада
Скрін з відео

У Маріупольському районі Донеччини 16 березня здетонував ворожий склад із боєприпасами.

Джерело: Маріупольська міська рада в Telegram, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Деталі: Як повідомляє Маріупольська міська рада, за словами місцевих жителів, здетонував склад із боєприпасами у селі Малоянісоль. 

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в місті та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу "Градів". Після вибухів окупанти відправили гвинтокрили в бік влучання.

За його словами, цей склад БК окупанти "наполегливо формували останні тижні".

 

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Теми: Маріупольвибухзброявійна
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