Під Маріуполем здетонував склад із боєприпасами Росії – міськрада
Четвер, 16 березня 2023, 15:54
У Маріупольському районі Донеччини 16 березня здетонував ворожий склад із боєприпасами.
Джерело: Маріупольська міська рада в Telegram, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram
Деталі: Як повідомляє Маріупольська міська рада, за словами місцевих жителів, здетонував склад із боєприпасами у селі Малоянісоль.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в місті та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу "Градів". Після вибухів окупанти відправили гвинтокрили в бік влучання.
За його словами, цей склад БК окупанти "наполегливо формували останні тижні".
Під Маріуполем здетонував склад із боєприпасами Росії – міська рада pic.twitter.com/qffJpgHNao— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 16, 2023
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