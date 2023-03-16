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Под Мариуполем сдетонировал склад с боеприпасами России – горсовет

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 16 марта 2023, 15:54
Под Мариуполем сдетонировал склад с боеприпасами России – горсовет
Скрин с видео

В Мариупольском районе Донецкой области 16 марта сдетонировал вражеский склад с боеприпасами.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Как сообщает Мариупольский городской совет, по словам местных жителей, сдетонировал склад с боеприпасами в селе Малоянисоль. 

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе и районе было слышно работу ПВО и звуки, похожие на работу "Градов". После взрывов оккупанты отправили вертолеты в сторону попадания.

По его словам, этот склад БК оккупанты "упорно формировали последние недели".

 

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Темы: Мариупольвзрыворужиевойна
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