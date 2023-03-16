Под Мариуполем сдетонировал склад с боеприпасами России – горсовет

В Мариупольском районе Донецкой области 16 марта сдетонировал вражеский склад с боеприпасами.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Как сообщает Мариупольский городской совет, по словам местных жителей, сдетонировал склад с боеприпасами в селе Малоянисоль.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе и районе было слышно работу ПВО и звуки, похожие на работу "Градов". После взрывов оккупанты отправили вертолеты в сторону попадания.

По его словам, этот склад БК оккупанты "упорно формировали последние недели".

Під Маріуполем здетонував склад із боєприпасами Росії – міська рада pic.twitter.com/qffJpgHNao — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 16, 2023