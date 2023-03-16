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ЗСУ опановують західну артилерію в рази швидше, ніж передбачають стандарти НАТО – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 березня 2023, 16:11
ЗСУ опановують західну артилерію в рази швидше, ніж передбачають стандарти НАТО – Генштаб
фото АрміяInform

У Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що українські військові опановують західні артилерійські системи набагато швидше, ніж це передбачено стандартами НАТО.

Джерело: т. в. о начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов в інтерв’ю для АрміяInform

Пряма мова: "Строки підготовки фахівців напряму залежать  від технологічної складності ракетно-артилерійської системи чи гармати, що логічно.

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Ось порівняйте: на заході на підготовку екіпажу чи розрахунку системи середньої технологічної складності за стандартами НАТО відводиться мінімум пів року. Ми ж готуємо наших спеців за чотири тижні!

І після цього вони вже спроможні професійно працювати з озброєнням й надалі постійно вдосконалюють свої навички та вміння вже під час бойових дій".

Теми: зброядопомога УкраїнівійнаГенштаб
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