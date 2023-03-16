ЗСУ опановують західну артилерію в рази швидше, ніж передбачають стандарти НАТО – Генштаб
У Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що українські військові опановують західні артилерійські системи набагато швидше, ніж це передбачено стандартами НАТО.
Джерело: т. в. о начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов в інтерв’ю для АрміяInform
Пряма мова: "Строки підготовки фахівців напряму залежать від технологічної складності ракетно-артилерійської системи чи гармати, що логічно.
Ось порівняйте: на заході на підготовку екіпажу чи розрахунку системи середньої технологічної складності за стандартами НАТО відводиться мінімум пів року. Ми ж готуємо наших спеців за чотири тижні!
І після цього вони вже спроможні професійно працювати з озброєнням й надалі постійно вдосконалюють свої навички та вміння вже під час бойових дій".