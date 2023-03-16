ВСУ осваивают западную артиллерию в разы быстрее, чем предусмотрено стандартами НАТО – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что украинские военные осваивают западные артиллерийские системы гораздо быстрее, чем это предусмотрено стандартами НАТО.

Источник: в. и. о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов в интервью для АрмияInform

Прямая речь: "Сроки подготовки специалистов напрямую зависят от технологической сложности ракетно-артиллерийской системы или пушки, что логично.

Реклама:

Вот сравните: на западе на подготовку экипажа или расчета системы средней технологической сложности по стандартам НАТО отводится минимум полгода. Мы же готовим наших спецов за четыре недели!

И после этого они уже способны профессионально работать с вооружением и в дальнейшем постоянно совершенствуют свои навыки и умения уже во время боевых действий".