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ВСУ осваивают западную артиллерию в разы быстрее, чем предусмотрено стандартами НАТО – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 марта 2023, 16:11
ВСУ осваивают западную артиллерию в разы быстрее, чем предусмотрено стандартами НАТО – Генштаб
фото АрміяInform

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что украинские военные осваивают западные артиллерийские системы гораздо быстрее, чем это предусмотрено стандартами НАТО.

Источник: в. и. о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов в интервью для АрмияInform

Прямая речь: "Сроки подготовки специалистов напрямую зависят от технологической сложности ракетно-артиллерийской системы или пушки, что логично.

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Вот сравните: на западе на подготовку экипажа или расчета системы средней технологической сложности по стандартам НАТО отводится минимум полгода. Мы же готовим наших спецов за четыре недели!

И после этого они уже способны профессионально работать с вооружением и в дальнейшем постоянно совершенствуют свои навыки и умения уже во время боевых действий".

Темы: оружиепомощь УкраиневойнаГенштаб
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