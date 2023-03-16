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Для получения преимущества над врагом нужны многоцелевые истребители вроде F-16 – Игнат

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 марта 2023, 17:10
Для получения преимущества над врагом нужны многоцелевые истребители вроде F-16 – Игнат
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

Предоставление советских самолетов МиГ-29 повысит боевые возможности Воздушных сил ВСУ, но для победы на российским агрессором Украине крайне необходимы многоцелевые современные западные самолеты четвертого поколения.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, цитирует "АрміяInform"

Детали: Давая оценку готовности наших стран-партнеров, в частности Польши, передать Украине советские самолеты МиГ-29, Игнат отметил, что такая инициатива, безусловно, заслуживает благодарности.

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В то же время для получения преимущества над врагом в воздухе и осуществления мощных ударов по его наземным целям сейчас Украине крайне необходимы многоцелевые современные западные самолеты четвертого поколения вроде F-16.

Прямая речь: "В какой-то степени это (передача МиГ-29) повысит наши боевые возможности. Ведь это именно тот тип самолетов, которые ежедневно совершают свои полеты и поэтому, конечно, постоянно изнашиваются. Но не следует забывать, что это все-таки советские, а не современные западные самолеты. Поэтому в глобальном смысле благодаря им что-то кардинально изменить на фронте вряд ли удастся.

Скорее всего, чтобы иметь взаимосовместимость со странами НАТО, в этих странах произошла определенная модернизация МиГ-29. К примеру, проведена модификация бортового оборудования, системы связи и "свой - чужой". Но все равно этот самолет остается советским. А для получения преимущества над врагом нам нужны современные многоцелевые западные самолеты".

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Темы: Воздушные силы ВСУистребителивойна
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