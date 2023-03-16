Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка

Володимир Воронков – один із обвинувачених у вбивстві в 2014 році учасника Євромайдану, журналіста Василя Сергієнка – втік з-під суду під час повномасштабної війни.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах, судові рішення у справі

Пряма мова: "Є інформація, що він виїхав за кордон нелегально".

Деталі: До повномасштабної війни Воронков перебував під нічним домашнім арештом. У 2022 році він не з’явився на засідання Дарницького райсуду Києва, де розглядається справа.

Наразі правоохоронці не мають точної інформації про те, де перебуває чоловік. Легально він не перетинав кордон.

Як встановили силовики, з кінця лютого 2022 сусіди не бачили обвинуваченого вдома. У липні 2022 Воронкова оголосили в розшук. Суд дав дозвіл на його затримання.

Розгляд справи щодо Воронкова зупинили. Під судом залишаються ще 5 фігурантів.

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