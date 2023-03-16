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Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка

Соня ЛукашоваЧетвер, 16 березня 2023, 17:34
Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка
ПРОФАЙЛ ВОРОНКОВА У РОЗШУКОВИХ СПИСКАХ МВС

Володимир Воронков – один із обвинувачених у вбивстві в 2014 році учасника Євромайдану, журналіста Василя Сергієнка – втік з-під суду під час повномасштабної війни.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах, судові рішення у справі

Пряма мова: "Є інформація, що він виїхав за кордон нелегально".

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Деталі: До повномасштабної війни Воронков перебував під нічним домашнім арештом. У 2022 році він не з’явився на засідання Дарницького райсуду Києва, де розглядається справа.

Наразі правоохоронці не мають точної інформації про те, де перебуває чоловік. Легально він не перетинав кордон.

Як встановили силовики, з кінця лютого 2022 сусіди не бачили обвинуваченого вдома. У липні 2022 Воронкова оголосили в розшук. Суд дав дозвіл на його затримання.

ВІДЕО ДНЯ

Розгляд справи щодо Воронкова зупинили. Під судом залишаються ще 5 фігурантів.

Передісторія:

  • Журналіста та громадського активіста Василя Сергієнка викрали у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області у дворі власного помешкання. Наступного дня його тіло знайшли у лісі в Корсунь-Шевченківському районі закатованим, з пакетом на голові, з численними ножовими пораненнями, закутим у наручники.
  • В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.
  • У липні 2017 року прокуратура Черкаської області затвердила і направила до суду в Корсунь-Шевченківському обвинувальний акт стосовно організатора та одного з виконавців викрадення і вбивства. Згодом справа доповнювалась.
  • У 2020 році сторона потерпілих попросила змінити суд, який розглядає справу. Нова колегія у Києві взялась за неї лише в грудні 2021 року.

Теми: МайданЗМІвбивство
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