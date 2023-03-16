Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка

Соня ЛукашоваЧетвер, 16 березня 2023, 18:34
Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка
ПРОФАЙЛ ВОРОНКОВА У РОЗШУКОВИХ СПИСКАХ МВС

Володимир Воронков – один із обвинувачених у вбивстві в 2014 році учасника Євромайдану, журналіста Василя Сергієнка – втік з-під суду під час повномасштабної війни.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах, судові рішення у справі

Пряма мова: "Є інформація, що він виїхав за кордон нелегально".

Деталі: До повномасштабної війни Воронков перебував під нічним домашнім арештом. У 2022 році він не з’явився на засідання Дарницького райсуду Києва, де розглядається справа.

Наразі правоохоронці не мають точної інформації про те, де перебуває чоловік. Легально він не перетинав кордон.

Як встановили силовики, з кінця лютого 2022 сусіди не бачили обвинуваченого вдома. У липні 2022 Воронкова оголосили в розшук. Суд дав дозвіл на його затримання.

Розгляд справи щодо Воронкова зупинили. Під судом залишаються ще 5 фігурантів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Журналіста та громадського активіста Василя Сергієнка викрали у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області у дворі власного помешкання. Наступного дня його тіло знайшли у лісі в Корсунь-Шевченківському районі закатованим, з пакетом на голові, з численними ножовими пораненнями, закутим у наручники.
  • В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.
  • У липні 2017 року прокуратура Черкаської області затвердила і направила до суду в Корсунь-Шевченківському обвинувальний акт стосовно організатора та одного з виконавців викрадення і вбивства. Згодом справа доповнювалась.
  • У 2020 році сторона потерпілих попросила змінити суд, який розглядає справу. Нова колегія у Києві взялась за неї лише в грудні 2021 року.

Теми: МайданЗМІвбивство
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Усі новини...
Майдан
Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет
Справи Майдану: за рік оголосили 27 підозр і направили в суд справи щодо 55 осіб – ОГП
Рабів до раю не пускають: Зеленський звернувся до українців у День пам'яті героїв Небесної сотні
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...