Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Владимир Воронков – один из обвиняемых в убийстве в 2014 году участника Евромайдана, журналиста Василия Сергиенко – скрылся из-под суда во время полномасштабной войны.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, судебные решения по делу
Прямая речь: "Есть информация, что он уехал за границу нелегально".
Подробности: До полномасштабной войны Воронков находился под ночным домашним арестом. В 2022 году он не явился на заседание Дарницкого райсуда Киева, где рассматривается дело.
У правоохранителей нет точной информации о том, где находится мужчина. Легально он не пересекал границу.
Как установили силовики, с конца февраля 2022 года соседи не видели обвиняемого дома. В июле 2022 года Воронкова объявили в розыск. Суд дал разрешение на его задержание.
Рассмотрение дела по Воронкову приостановили. Под судом остаются еще пять фигурантов.
Предыстория:
- Журналиста и общественного активиста Василия Сергиенко похитили в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области во дворе собственного дома. На следующий день его тело нашли в лесу в Корсунь-Шевченковском районе со следами пыток, с пакетом на голове, с многочисленными ножевыми ранениями, закованным в наручники.
- В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко подозревают Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015-2017 годов.
- В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства. Впоследствии дело дополнялось.
- В 2020 году сторона потерпевших попросила изменить суд, рассматривающий дело. Новая коллегия в Киеве взялась за него только в декабре 2021 года.