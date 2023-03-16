Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко

Владимир Воронков – один из обвиняемых в убийстве в 2014 году участника Евромайдана, журналиста Василия Сергиенко – скрылся из-под суда во время полномасштабной войны.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, судебные решения по делу

Прямая речь: "Есть информация, что он уехал за границу нелегально".

Подробности: До полномасштабной войны Воронков находился под ночным домашним арестом. В 2022 году он не явился на заседание Дарницкого райсуда Киева, где рассматривается дело.

У правоохранителей нет точной информации о том, где находится мужчина. Легально он не пересекал границу.

Как установили силовики, с конца февраля 2022 года соседи не видели обвиняемого дома. В июле 2022 года Воронкова объявили в розыск. Суд дал разрешение на его задержание.

Рассмотрение дела по Воронкову приостановили. Под судом остаются еще пять фигурантов.

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