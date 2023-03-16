Суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури Пивоварському
Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у майже 10 млн грн.
Джерело: засідання ВАКС
Деталі: Слідчий суддя ВАКС обрав для Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9 997 900 грн, хоча прокуратура клопотала про 20 млн гривень.
Також він зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого детектива, суду, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з людьми пов'язаними з кримінальним провадженням.
Пивоварський заявив, що не вважає, що зробив щось незаконне і не вважає, що його дії спричинили якусь шкоду державі.
Колишній міністр попросив суддю дати йому можливість виїжджати за кордон, щоб він міг виконувати свої "посадові обов'язки" і відвідувати своїх дітей, які живуть за кордоном.
Він був міністром інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка (з 02.12.2014 до 14.04.2016). 14 квітня 2016 року Верховна Рада відправила у відставку Кабінет міністрів на чолі з Яценюком.
Нагадаємо:
- 22 лютого 2023 року детективи НАБУ повідомили про підозру Пивоварському та його колишньому першому заступнику.
- Дії колишніх посадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
- У 2015 році міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою Тарифної ради Мінінфраструктури, видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний".
- Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є державною власністю та перебуває у користуванні "АМПУ" – і право на збори належить виключно державному підприємству.
- У результаті, державі було завдано понад 30 млн дол. США збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.