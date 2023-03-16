Суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури Пивоварському

Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у майже 10 млн грн.

Джерело: засідання ВАКС

Деталі: Слідчий суддя ВАКС обрав для Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9 997 900 грн, хоча прокуратура клопотала про 20 млн гривень.

Також він зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого детектива, суду, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з людьми пов'язаними з кримінальним провадженням.

Пивоварський заявив, що не вважає, що зробив щось незаконне і не вважає, що його дії спричинили якусь шкоду державі.

Колишній міністр попросив суддю дати йому можливість виїжджати за кордон, щоб він міг виконувати свої "посадові обов'язки" і відвідувати своїх дітей, які живуть за кордоном.

Він був міністром інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка (з 02.12.2014 до 14.04.2016). 14 квітня 2016 року Верховна Рада відправила у відставку Кабінет міністрів на чолі з Яценюком.

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