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Суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури Пивоварському

Альона Мазуренко Четвер, 16 березня 2023, 18:36
Суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури Пивоварському

Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у майже 10 млн грн.

Джерело: засідання ВАКС

Деталі: Слідчий суддя ВАКС обрав для Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9 997 900 грн, хоча прокуратура клопотала про 20 млн гривень.

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Також він зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого детектива, суду, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з людьми пов'язаними з кримінальним провадженням.

Пивоварський заявив, що не вважає, що зробив щось незаконне і не вважає, що його дії спричинили якусь шкоду державі.

Колишній міністр попросив суддю дати йому можливість виїжджати за кордон, щоб він міг виконувати свої "посадові обов'язки" і відвідувати своїх дітей, які живуть за кордоном.

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Він був міністром інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка (з 02.12.2014 до 14.04.2016). 14 квітня 2016 року Верховна Рада відправила у відставку Кабінет міністрів на чолі з Яценюком.

Нагадаємо: 

  • 22 лютого 2023 року детективи НАБУ повідомили про підозру Пивоварському та його колишньому першому заступнику. 
  • Дії колишніх посадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
  • У 2015 році міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою Тарифної ради Мінінфраструктури, видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний".
  • Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є державною власністю та перебуває у користуванні "АМПУ" – і право на збори належить виключно державному підприємству.
  • У результаті, державі було завдано понад 30 млн дол. США збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Теми: ПивоварськийАнтикорупційний суд
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