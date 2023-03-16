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Суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Пивоварскому

Алена МазуренкоЧетверг, 16 марта 2023, 19:36
Суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Пивоварскому

Высший антикоррупционный суд избрал для бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского меру пресечения в виде залога в почти 10 млн грн.

Источник: заседание ВАКС

Детали: Следственный судья ВАКС избрал для Пивоварского меру пресечения в виде залога в размере 9 997 900 грн, хотя прокуратура ходатайствовала о 20 млн гривен.

Также он обязан прибывать по каждому требованию к детективу, суду, прокурору; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с людьми связанными с уголовным производством.

Пивоварский заявил, что не считает, что сделал что-то незаконное и не считает, что его действия повлекли за собой какой-то вред государству.

Бывший министр попросил судью дать ему возможность выезжать за границу, чтобы он мог выполнять свои "должностные обязанности" и посещать своих детей, которые живут за границей.

Он был министром инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка (с 02.12.2014 до 14.04.2016). 14 апреля 2016 года Верховная Рада отправила в отставку Кабинет министров во главе с Яценюком.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 22 февраля 2023 года детективы НАБУ сообщили о подозрении Пивоварскому и его бывшему первому заместителю.
  • Действия бывших должностных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.
  • В 2015 году министр совместно со своим заместителем, который также был председателем Тарифного совета Мининфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".
  • Этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта "Южный" является государственной собственностью и находится в пользовании "АМПУ" - и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию.
  • В результате, государству было нанесено более 30 млн дол США убытков, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

Темы: ПивоварскийАнтикоррупционный суд
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