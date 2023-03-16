Суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Пивоварскому

Высший антикоррупционный суд избрал для бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского меру пресечения в виде залога в почти 10 млн грн.

Источник: заседание ВАКС

Детали: Следственный судья ВАКС избрал для Пивоварского меру пресечения в виде залога в размере 9 997 900 грн, хотя прокуратура ходатайствовала о 20 млн гривен.

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Также он обязан прибывать по каждому требованию к детективу, суду, прокурору; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с людьми связанными с уголовным производством.

Пивоварский заявил, что не считает, что сделал что-то незаконное и не считает, что его действия повлекли за собой какой-то вред государству.

Бывший министр попросил судью дать ему возможность выезжать за границу, чтобы он мог выполнять свои "должностные обязанности" и посещать своих детей, которые живут за границей.

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Он был министром инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка (с 02.12.2014 до 14.04.2016). 14 апреля 2016 года Верховная Рада отправила в отставку Кабинет министров во главе с Яценюком.

Напомним: