НАТО і ЄС запустили роботу групи із захисту критичної інфраструктури

Високопосадовці з НАТО і Європейського союзу 16 березня провели перше засідання, присвячене заснуванню нової Цільової групи НАТО - ЄС з питань стійкості критично важливої інфраструктури.

Про це йдеться у заяві НАТО, пише "Європейська правда".

"Співпраця над зміцненням критичної інфраструктури стала ще більш важливою на тлі диверсій проти газопроводів "Північний потік" і перетворення Росією енергетики на зброю в рамках її агресивної війни проти України", - йдеться у заяві.

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Вперше ініціатива була оголошена генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в січні.

Ініціатива об'єднує посадовців обох організацій для обміну передовим досвідом, ситуативною обізнаністю і вироблення принципів підвищення стійкості. Робоча група розпочне свою роботу з чотирьох секторів: енергетики, транспорту, цифрової інфраструктури та космосу.

Співпраця між НАТО і ЄС досягла безпрецедентного рівня за останні роки, особливо з початком агресивної війни Росії проти України. У січні лідери НАТО і ЄС підписали нову спільну декларацію, покликану вивести партнерство між організаціями на новий рівень, в тому числі щодо нових і проривних технологій, космосу і впливу кліматичних змін на безпеку.

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Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала оновити Стратегію морської безпеки ЄС, яка передбачає проведення спільних військово-морських навчань і патрулювання з метою захисту критично важливої морської інфраструктури на морі.

Пропозиція про оновлення Стратегії морської безпеки ЄС була висунута через пів року після диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі.

Розслідування груп фахівців зі Швеції, Данії та Німеччини, які намагаються встановити, хто стоїть за вибухами в Балтійському морі, все ще триває.