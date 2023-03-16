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НАТО и ЕС запустили работу группы по защите критической инфраструктуры

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 18:43
НАТО и ЕС запустили работу группы по защите критической инфраструктуры
скриншот

Высокопоставленные чиновники из НАТО и Европейского союза 16 марта провели первое заседание, посвященное учреждению новой Целевой группы НАТО - ЕС по вопросам устойчивости критически важной инфраструктуры.

Об этом говорится в заявлении НАТО, пишет "Европейская правда".

"Сотрудничество по укреплению критической инфраструктуры стало еще более важным на фоне диверсий против газопроводов "Северный поток" и превращения Россией энергетики в оружие в рамках ее агрессивной войны против Украины", - говорится в заявлении.

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Впервые инициатива была объявлена генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в январе.

Инициатива объединяет должностных лиц обеих организаций для обмена передовым опытом, ситуативной осведомленностью и выработки принципов повышения устойчивости. Рабочая группа начнет свою работу с четырех секторов: энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры и космоса.

Сотрудничество между НАТО и ЕС достигло беспрецедентного уровня за последние годы, особенно с началом агрессивной войны России против Украины. В январе лидеры НАТО и ЕС подписали новую совместную декларацию, призванную вывести партнерство между организациями на новый уровень, в том числе в отношении новых и прорывных технологий, космоса и влияния климатических изменений на безопасность.

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Напомним, Европейская комиссия предложила обновить Стратегию морской безопасности ЕС, которая предусматривает проведение совместных военно-морских учений и патрулирования с целью защиты критически важной морской инфраструктуры на море.

Предложение об обновлении Стратегии морской безопасности ЕС было выдвинуто через полгода после диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море.

Расследование групп специалистов из Швеции, Дании и Германии, которые пытаются установить, кто стоит за взрывами в Балтийском море, все еще продолжается.

Темы: НАТОЕС
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