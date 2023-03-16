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Росіяни обстріляли Костянтинівку з "Ураганів": є загиблий, поранено іноземного волонтера

Альона Мазуренко Четвер, 16 березня 2023, 20:15
Росіяни обстріляли Костянтинівку з Ураганів: є загиблий, поранено іноземного волонтера
фото Кириленка

Окупанти обстріляли з "Ураганів" Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого одна особа загинула, ще семеро отримали поранення, серед яких - іноземний волонтер.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "6 людей поранено внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки.

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Сьогодні (16 березня - ред.) вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з Ураганів касетними боєприпасами — поранено 6 цивільних, серед них іноземний волонтер.

Пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство".

 

Деталі: Кириленко додав, що незважаючи на відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів.

ВІДЕО ДНЯ

Глава ОВА зазначив, що росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста.

 

Теми: КостянтинівкаобстрілРосіявійна
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