Росіяни обстріляли Костянтинівку з "Ураганів": є загиблий, поранено іноземного волонтера
Четвер, 16 березня 2023, 20:15
Окупанти обстріляли з "Ураганів" Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого одна особа загинула, ще семеро отримали поранення, серед яких - іноземний волонтер.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Пряма мова: "6 людей поранено внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки.
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Сьогодні (16 березня - ред.) вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з Ураганів касетними боєприпасами — поранено 6 цивільних, серед них іноземний волонтер.
Пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство".
Деталі: Кириленко додав, що незважаючи на відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів.
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Глава ОВА зазначив, що росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста.